Passage sous Windows 11 : Microsoft trouve des solutions pour les PC non compatibles

Disponible depuis octobre 2021, Windows 11 peine à s’imposer sur les PC avec tous les bugs rencontrés lors des mises à jour, les patchs d’urgence pour corriger les failles de sécurité, mais aussi à cause d’une problématique beaucoup plus pragmatique.

En effet, pour faire fonctionner Windows 11 de manière optimale, votre PC doit supporter une certaine configuration matérielle. Il doit notamment disposer d’une puce ou d’un module TPM 2.0 (intégré aux processeurs AMD ou Intel les plus récents) activé dans le BIOS. Pour vérifier si votre ordinateur est compatible, il vous faut le tester avec l’outil gratuit PC Health Check.

Comment passer sous Windows 11 si mon PC n’est pas compatible ?

La fin du support pour Windows 10 est prévue pour octobre 2025. Microsoft a déjà anticipé l’événement et tente, par tous les moyens, de convaincre les utilisateurs encore sous Windows 10, de passer à Windows 11 ou de changer de PC si celui-ci n’est pas compatible, quitte à les envahir de publicités.

Microsoft cherche désormais à brosser les utilisateurs dans le sens du poil en ne leur imposant plus de passer à Windows 11, voire à les autoriser à changer de système d’exploitation même sur des PC non pris en charge. Mais à leurs risques et périls et sous certaines conditions !

En effet, Microsoft a enrichi la documentation d’installation de Windows 11 sur les machines non compatibles, d’une clause de non-responsabilité en cas de problème de stabilité et de performances. Et cela ne reste possible que sur les machines pourvues d’un processeur de 2008 ou plus récent.

L’installation de Windows 11 sur des PC non-compatibles entraine des exclusions de garantie constructeur. Mais si vous changez d’avis, sachez qu’il est possible de faire machine arrière et de revenir à Windows 10 dans les 10 jours après la mise à niveau. Sinon, vous pouvez opter pour le service de 0patch, qui propose 5 ans de mises à jour de sécurité supplémentaires pour Windows 10 contre quelques euros par an.