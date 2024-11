Microsoft veut convaincre les utilisateurs de Windows 10 d’acheter un nouveau PC CoPilot+

Crédit : Microsoft

Alors que depuis le milieu de l’année, Windows 10 impose Copilot à tout le monde, Microsoft développe et déploie, avec ses partenaires, des machines “IA friendly” sur le marché des ordinateurs, estampillés “Copilot+”. Malgré quelques couacs de lancement et une fonction Recall plutôt controversée, ces PC IA offrent des fonctionnalités censées booster la productivité ou améliorer l’expérience utilisateur au global.

Microsoft entame aujourd’hui une grosse campagne marketing (en vue du Black Friday et des cadeaux de fin d’année peut-être), qui a le don d’agacer les utilisateurs.

Acheter un PC Copilot+ avec Windows 11 avant la fin du support de Windows 10

En effet, depuis quelques jours, certains utilisateurs de Windows 10 ont remarqué des messages en plein écran les incitant à acheter un nouveau PC Copilot+ sous Windows 11. Ils suggèrent que vous pouvez “en faire plus avec un nouveau PC Windows 11” ou “passer au niveau supérieur avec les nouveaux PC Copilot+” pour obtenir “l’expérience ultime de Windows 11”. Un lien En savoir plus en bas de la fenêtre renvoie à un site promotionnel avec les nouveaux PC Windows 11.

Message sous Windows 10 incitant les utilisateurs à acheter un PC Copilot+ sous Windows 11

Il y a quelques jours, le patch KB5001716 de Windows 10 affichait déjà des alertes pour vous conseiller de passer à Windows 11, suite à la fin du support de Windows 10, qui n’est programmé officiellement qu’en octobre 2025. Mais là, les publicités vont trop loin et dérangent clairement les utilisateurs. D’autant plus que les messages oublient de préciser qu’au-delà de cette date fatidique de fin de support, il sera tout à fait possible de continuer à utiliser votre ordinateur sous Windows 10 en toute sécurité moyennant un abonnement. Sachant que, même si votre machine n’est pas de toute dernière génération, il est possible qu’elle soit compatible avec Windows 11. Il suffit de faire le test avec l’outil gratuit PC Health Check.

Cela suffira-t-il à inverser la tendance et de convaincre les utilisateurs de Windows 10 de passer à Windows 11 alors que le nouvel OS peine à s’imposer sur le marché ?