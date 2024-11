Windows 11 24H2 touché par de nouveaux bugs, des échecs d’installation étranges et des plantages frappent les joueurs sur PC

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

La troisième mise à jour majeure de Windows 11, nom de code 24H2, est l’une des plus importantes depuis 2021. Lancée le 1er octobre 2024 elle apporte de nombreuses améliorations et nouvelles fonctionnalités.

En termes d’économie d’énergie, une nouvelle fonction vient remplacer les anciens paramètres d’économie de batterie, permettant une gestion plus efficace de l’énergie. La mise à jour introduit aussi la prise en charge des ports Wi-Fi 7 et USB 4.

Quelques améliorations de l’interface sont aussi à noter comme l’ajout d’étiquettes de texte pour les actions courantes dans le menu contextuel et des modifications dans le fonctionnement des panneaux de paramétrage rapide.

La commande Sudo (comme sous MacOS et Linux) est désormais intégrée, permettant d’exécuter des tâches nécessitant des privilèges d’administrateur. 24H2 introduit aussi une meilleure gestion des smartphones, accessibilité à Bitlocker sur plus de PC et de nouveaux fonds d’écran HDR.

Pour finir, cette mise à jour sonne le glas de vieilles applications, adieu donc à Wordpad, Courrier, Contacts et Calendrier.

Les bugs de la mise à jour 24H2 concernent surtout les joueurs

Nous vous en parlions déjà à peine quelques jours après le début de son déploiement, la mise à jour 24H2, comme d’autres mises à jour de Windows avant elle, comporte des bugs pas marrants pour les utilisateurs concernés.

Et ces utilisateurs sont… les gamers. Les joueurs qui utilisent leur PC sous Windows 11 pour faire tourner leurs jeux favoris ont alors rencontré, pour certains, des problèmes avec des jeux utilisant une ancienne version du système antitriche EAC, et uniquement si vous avez un processeur Intel.

Aujourd’hui, 24H2 fait donc reparler de lui, notamment à cause de la mise à jour de novembre 2024, le patch KB5046617. Ce patch semble refuser de s’installer sur certains PC, provoquant des erreurs aux codes incompréhensibles. Sur d’autres, il semble s’installer, mais en fait… non (il est indiqué non installé lorsque l’on va dans l’historique de Windows Update). Et pour finir, il y a ceux qui le voient s’installer plusieurs fois, mais sans succès.

Mais le plus beau reste à venir, et il est à nouveau pour les gamers. Ainsi, ceux qui ont le plaisir d’utiliser un écran HDR, auront aussi le plaisir de profiter d’un affichage altéré avec des couleurs étranges. Mais le pire reste lorsque votre PC crash de manière aléatoire au milieu de votre partie (sans sauvegarde, hein, bien sûr) ou parfois aussi en dehors (ah oui, c’est Windows, pardon).

Pour améliorer encore l’expérience utilisateur, il est possible que les icônes de la barre des tâches décident de prendre des vacances, que vos périphériques USB refusent de fonctionner (surtout s’ils sont connectés à un hub, ce qui est tout de même assez fréquent).

Et pour ne rien arranger, cette mise à jour était censée supprimer un bug sur l’utilisation de la combinaison Alt-Tab (qui permet de passer d’une application à l’autre), mais il semble que cela ne fonctionne pas. Pour ce problème particulier, vous pouvez essayer deux actions. La première est de désactiver le mode Jeu. La deuxième est de mettre à jour les pilotes de votre carte graphique.

Si les mises à jour de Windows ont très souvent donné lieu à des bugs en tout genre, celle-ci ne semble pas arriver à sortir de son cycle infernal… De quoi se demander si on veut vraiment passer sous Windows 11.

Source : TechRadar