Windows 10 : la fin du support approche, mais vous pouvez l’utiliser 5 ans de plus avec cette astuce

La fin du support de Windows 10 approche, vous poussant à passer à Windows 11 ? Pas si vite. 0patch arrive à la rescousse, offrant une extension de 5 ans aux mises à jour de sécurité pour votre fidèle Windows 10. Protégez votre système plus longtemps, sans les tracas d’une mise à niveau forcée.

Continuer à utiliser Windows 10 après la fin du support est possible © Envato

Pour beaucoup, la fin imminente du support de Windows 10 en octobre 2025 signifiait une mise à niveau forcée vers Windows 11. Mais il y a une solution : 0patch, un service offrant une bouée de sauvetage prolongée de correctifs de sécurité pour votre fidèle machine sous Windows 10.

0patch : 5 ans de mises à jour de sécurité supplémentaires pour Windows 10

0patch n’est pas nouveau dans le domaine de la protection des logiciels non pris en charge. Ils sont devenus un visage familier pour les usagers de Windows 7 et Server 2008 en offrant des mises à jour de sécurité cruciales, et ce, bien après que Microsoft a cessé de les fournir. Aujourd’hui, ils étendent cette aide à Windows 10.

Voici l’affaire : après octobre 2025, Microsoft cessera de publier des correctifs de sécurité gratuits pour Windows 10. Cela vous laisse avec deux options : mettre à niveau ou rester non protégé. Mais 0patch propose une troisième voie.

Leur solution implique de minuscules correctifs qui corrigent les failles de sécurité sans modifier le logiciel de base ni nécessiter de redémarrages fastidieux. C’est un moyen rapide et efficace de garder votre système sûr (avec l’avantage supplémentaire de pouvoir facilement annuler le correctif s’il cause des problèmes).

Alors, que faire si la mise à niveau vers Windows 11 n’est pas une option ? Traditionnellement, vous pouviez payer Microsoft pour des mises à jour de sécurité étendues, mais ce programme est limité à trois ans et a un coût. 0patch, d’autre part, intervient avec un engagement plus long (au moins cinq ans) et présente plusieurs avantages.

Les correctifs 0patch sont plus rapides : ils ont corrigé la vulnérabilité DogWalk deux mois avant même que Microsoft ne la reconnaisse, par exemple. Ils s’attaquent également aux vulnérabilités ignorées par les fabricants et offrent même une protection pour les logiciels non Microsoft sur votre machine.

Bien qu’il ne soit pas gratuit, 0patch propose un plan d’abonnement nettement moins cher que le programme de support étendu de Microsoft, en particulier pour les utilisateurs domestiques. Il s’agit d’un service annuel qui coûte environ 25 € par appareil pour les particuliers et les petites entreprises (conte environ 60 € chez Microsoft). Il existe également un plan d’entreprise pour les grandes organisations à 35 € / appareil / an.