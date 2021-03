Paul Bettany a causé des flatulences à Tom Hanks sur le tournage de Da Vinci Code

Dans une récente interview, Bettany a raconté le tournage surprenant d’une scène de Da Vinci Code, dans lequel il incarne le moine albinos Silas. Quand certains acteurs se blessent en tournant des scènes d’actions, d’autres se provoquent des flatulences.

Paul Bettany dans le film Da Vinci Code – Crédit : Columbia Pictures

Marvel n’a pas choisi de confier le rôle de Vision à Paul Bettany pour rien. L’acteur britannique a une bonne force physique, qu’il a peut-être parfois du mal à contrôler. Tom Hanks en a fait l’expérience dans une scène d’action de Da Vinci Code. En donnant un coup de poing à ce dernier, Bettany a provoqué une réaction inattendue, qui n’est en outre pas passée inaperçue sur le plateau.

Paul Bettany fait péter Tom Hanks lors d’une cascade

« Je devais l’attraper et lui donner un coup de poing au ventre et c’était très calme sur le plateau. C’est toujours plus calme quand il y a une cascade parce qu’on craint que quelqu’un ne se blesse. Alors tout le monde échouait, je lui ai donné un coup de poing dans l’estomac et il a pété vraiment, vraiment, très fort, mais très fort. », raconte Bettany amusé.

Gêné d’avoir causé des gaz chez son partenaire, l’acteur est resté sans voix pendant quelques secondes, jusqu’à ce que Tom Hanks, sous le choc, réagisse. « Qu’est qui ne va pas chez toi ? Tu viens de me faire péter ! », s’est-il exclamé. La star du film n’a cependant pas mal pris cet incident. On imagine qu’après ce petit moment de flottement, les deux hommes et l’équipe présente ont dû bien rire de la situation.

Bettany bientôt de retour dans le MCU ?

Paul Bettany a depuis rejoint le MCU en tant que Vision. Mort dans Avengers : Infinity War, son personnage a fait un retour fracassant dans la série Disney+ WandaVision. Bien qu’il disparaisse à nouveau dans le final du show, sa version « blanche » fabriquée par le SWORD est toujours présente quelque part. Paul Bettany a déclaré qu’il serait ravi de pouvoir continuer à incarner Vision. L’acteur a donc peut-être encore beaucoup de scènes d’action à vivre chez Marvel.

Source : CINEMA BLEND