Permis de conduire : les jeunes de 17 ans autorisés au volant pour le nouvel an

En voilà beau cadeau de Noël pour les jeunes automobilistes : à partir du 1er janvier 2024, les mineurs de 17 ans pourront passer le permis B et prendre le volant. Le décret d’application de cette mesure était publié au Journal Officiel ce mercredi 20 décembre.

Il ne faut pas s’attendre à un raz-de-marée de jeunes conducteurs sur les routes. Au 1er janvier 2024, seuls les jeunes de 17 ans a avoir choisi la conduite accompagnée et réussi leur examen pourront conduire une voiture. Comme l’explique Patrick Mirouse, président du réseau d’autoécoles ECF auprès de BFMTV, “ils pourront demander la délivrance de leur permis et pourront désormais, munis de leur certificat d’examen du permis de conduire, prendre le volant de manière totalement autonome“.

Avec cette mesure bientôt effective, le représentant des auto-écoles craint toutefois un rythme trop bas de passage du permis de conduire. Avec davantage de candidats à l’examen, les délais de passage risquent de devenir interminables dans certaines régions faisant face à une pénurie d’examinateurs.

Une aide pour passer le permis de conduire pour les lycéens

Cette mesure était annoncée en juin par la première ministre Elizabeth Borne et rapidement mise en place. Dans une interview avec Brut, la cheffe du gouvernement justifiait cette décision notamment par le fait que, pour les jeunes de territoires mal desservis par les transports en commun, se rendre dans leur centre de formation est “une véritable galère, et passer plus tôt le permis de conduire est un vrai plus.”

L’apprentissage du Code de la route sera également renforcé auprès des jeunes, pour suivre le chemin de pays voisins qui n’ont pas constaté d’augmentation des accidents suite à la mise en place du permis à 17 ans. En effet, même si l’UE impose une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour garder le permis de conduire, une mesure qui vise surtout les seniors, les jeunes restent la population la plus à risque de subir un accident.

Il faut également noter que dans le cadre de cette mesure, les lycéens qui suivent une voie professionnelle ont droit à une aide de 500 euros pour passer le permis. Une mesure autrefois réservée aux apprentis qui s’étend donc à plus de jeunes. L’aide est versée en une fois, sans condition de ressources et cumulable avec d’autres aides. Pour en faire la demande, rendez-vous sur le site étudiant.gouv.

Source : BFM