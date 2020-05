Pirates des Caraïbes : Jack Sparrow remplacé par un personnage féminin dans le reboot ?

Crédit : Disney

Après cinq long-métrages, le personnage Jack Sparrow n’est plus le favori pour être au cœur du sixième projet. En effet, le cinquième film La Vengeance de Salazar est sorti en 2017 et n’a récolté que 800 millions de dollars, ce qui fait de lui l’épisode le moins apprécié auprès des spectateurs. Et pourtant, Pirates des Caraïbes est l’une des franchises à succès de l’histoire du cinéma avec plus de 4,5 milliards de dollars au box-office mondial. L’échec de La Vengeance de Salazar était donc déjà un signe que les aventures du capitaine Jack Sparrow commençaient à s’essouffler et à ne plus captiver les audiences comme les précédents films. En 2018, des fuites suggéraient que Disney allait sortir un reboot de la franchise Pirates des Caraïbes. Depuis, les fans de piraterie ont beaucoup spéculé sur ce sixième opus alors qu’ils nageaient en eaux troubles puisque Disney n’avait rien confirmé.

L’actrice du MCU et de Jumanji pourrait bien prendre la relève de Johnny Depp

Aujourd’hui, c’est l’insider réputé Daniel Richtman qui affirme avoir des informations à propos du reboot de Pirates des Caraïbes. Tout d’abord, certains seront peut-être déçus, mais préparez-vous à faire vos adieux au capitaine Jack Sparrow. Le départ de ce dernier, qui était présent depuis 2003, permet à un vent de fraîcheur et de renouveau de souffler sur la franchise. Il faut d’ailleurs préciser que ce film ne sera en rien la suite de La Vengeance de Salazar. C’est un reboot donc il faut changer les bases, et surtout le personnage principal.

Selon les informations de Daniel Richtman, Disney change radicalement de route à propos du protagoniste. Il s’agirait dorénavant d’une femme. Le nom qui est en haut de la liste des actrices potentielles n’est autre que la populaire Karen Gillan. Elle est déjà habituée des blockbusters puisque c’est elle qui a interprété le rôle de Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie et celui de Martha dans la franchise Jumanji.

Karen Gillan dans Jumanji : Bienvenue dans la jungle / Sony Pictures Entertainment

De plus, ce serait possible que Karen Gillan joue le rôle de Red, une pirate populaire qu’on retrouve dans les parcs d’attractions Disney. Comme d’habitude, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes tant que Disney ne donne pas davantage de détails.

