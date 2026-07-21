Pixel 11 Pro : une image officielle dévoile son design avant l’heure

Une image du futur Pixel 11 Pro a été brièvement publiée sur le site de Google Fi avant d’être supprimée. Les technophiles ont toutefois eu le temps d’admirer les courbes du flagship qui sera présenté le 12 août prochain.

Image en fuite du Pixel 11 Pro © Droid Life

S’agit-il d’une fuite savamment orchestrée ou d’une erreur de manipulation ? A quelques semaines de la présentation officielle des Pixel 11, prévue pour le 12 août, Google a publié brièvement une image supposée du Pixel 11 Pro sur le site de Google Fi, son opérateur mobile qui propose des forfaits prépayés aux États-Unis.

Rapidement supprimé, le visuel a été mis de côté par Droid Life. Malgré le texte qui l’accompagne, il s’agirait bien du Pixel 11 Pro et non du Pixel 11 Pro XL, l’emplacement du micro étant un indice probant. Le fait que l’image provienne directement d’un site officiel de Google renforce sa crédibilité et laisse penser qu’elle est authentique.

On notera d’ailleurs aussi que le design coïncide avec celui aperçu dans les fiches produit ayant surgi brièvement sur Amazon la semaine dernière avant d’être supprimées. On y retrouve notamment le même bloc photo arrière et la nouvelle finition “Dune”, également visibles sur le visuel promotionnel mis en ligne sur Google Fi.

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Pixel 11 : vers une hausse de 100 € sur les modèles les plus chers

La série devrait adopter la même organisation que l’année précédente avec quatre modèles disponibles : le Pixel 11, le Pixel 11 Pro, le Pixel 11 Pro XL et le Pixel 11 Pro Fold. Cette année, Google abandonnerait le palier de 128 Go : tous les modèles de la gamme Pixel 11 démarreraient désormais avec une capacité minimale de 256 Go de stockage.

Selon Dealabs, le Pixel 11 (999 €) et le Pixel 11 Pro (1 199 €) conserveraient ainsi les mêmes prix que leurs prédécesseurs en version 256 Go. En revanche, le Pixel 11 Pro XL (1 399 €) et le Pixel 11 Pro Fold (1999 €) connaîtraient une véritable hausse de 100 €. A titre de comparaison, le Pixel 10 Pro XL 256 Go était proposé à 1299 €, tandis que le Pixel 10 Pro Fold débutait à 1899 €.

Bien sûr, ces tarifs restent à prendre avec des pincettes dans l’attente de la conférence officielle de présentation.