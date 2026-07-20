La TV LG QNED evo MiniLED 55 pouces à 599,99 € sur Amazon, profitez de 300 € de remise !

Amateurs de belles images à la recherche d’un grand écran sans exploser leur budget, cette offre mérite le détour. La LG QNED evo 55QNED85A, un téléviseur MiniLED de 55 pouces de 2025, s’affiche à 599,99 € sur Amazon contre un prix conseillé de 899 €. Soit environ 300 euros d’économie !

Le MiniLED s’est imposé comme l’une des évolutions les plus intéressantes du téléviseur ces dernières années. En multipliant les zones de rétroéclairage grâce à des LED miniaturisées, cette technologie affine le contraste et la précision lumineuse, se rapprochant du rendu de l’OLED tout en conservant la luminosité élevée qui fait défaut à ce dernier. Concrètement, les noirs sont plus profonds, les scènes lumineuses éclatantes, et l’image reste percutante même dans une pièce inondée de soleil.

Chez LG, la gamme QNED evo occupe le haut du panier des téléviseurs LED/LCD, juste sous les OLED de la marque dont elle hérite d’une partie du savoir-faire. Le 55QNED85A combine cette dalle MiniLED avec le processeur maison le plus récent, pour un ensemble qui vise autant les cinéphiles que les joueurs exigeants.

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MiniLED, 144 Hz et intelligence artificielle au programme

Le cœur du 55QNED85A, c’est son processeur α8 AI Gen2, qui pilote l’optimisation de l’image en temps réel. Capable de reconnaître le type de contenu affiché, il ajuste automatiquement les réglages pour gagner en profondeur et en détails, et rehausse les sources de moindre définition via son upscaling intelligent. La dalle MiniLED s’appuie sur un système de gradation local précis, qui contrôle des centaines de blocs de rétroéclairage pour révéler les moindres nuances d’une scène. Le tout est compatible Dolby Vision et Filmmaker Mode.

Les joueurs ne sont pas oubliés. La dalle affiche une fréquence de 120 Hz qui grimpe jusqu’à 144 Hz en VRR, avec la compatibilité HDMI 2.1, ALLM et AMD FreeSync Premium pour des mouvements fluides, sans saccade ni déchirure d’image. Côté design, l’écran ne mesure que 3 cm d’épaisseur et ses pieds latéraux proposent deux hauteurs d’installation, dont une position haute pour glisser une barre de son. L’interface webOS 25 assure l’accès aux plateformes de streaming et aux applications, avec la reconnaissance vocale et la compatibilité Alexa. LG promet par ailleurs des mises à jour annuelles de son système via son programme Re:New, un vrai plus pour la longévité.

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Une offre à ne pas laisser passer !

À 599,99 € au lieu de 899 € conseillés, la LG QNED evo 55QNED85A se positionne comme une porte d’entrée particulièrement séduisante vers le MiniLED haut de gamme. Traitement d’image dopé à l’IA, gradation locale précise, dalle 144 Hz pour le gaming et compatibilité Dolby Vision : la fiche technique déborde d’arguments habituellement réservés à des modèles plus chers. Pour équiper un salon ou monter un coin home cinéma sans viser l’OLead, difficile de trouver mieux dans cette gamme de prix en ce moment. Reste à profiter des 300 euros de remise tant qu’ils sont là.

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