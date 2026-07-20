Windows 11 : vérifiez vite si votre PC est concerné par cette mise à jour d’urgence

Le Patch Tuesday de juillet a provoqué une flopée de problèmes sur certains PC Dell dont des arrêts inopinés et une consommation excessive de la batterie. Pour y remédier, Microsoft a déployé en urgence une mise à jour corrective.
Arrêts inattendus, performances en berne, problèmes de surchauffe et de chute anormale de la batterie : certains utilisateurs de Windows 11 ont été confrontés à des dysfonctionnements majeurs après avoir téléchargé le dernier Patch Tuesday. Pour leur venir en aide, Microsoft vient de déployer une mise à jour hors bande (numérotée KB5121767) qui remplace la grosse mise à jour cumulative de juillet (KB5101650).
Windows 11 : seuls certains PC Dell doivent installer la mise à jour KB5121767
“Un nombre limité d’appareils Dell, qui n’avaient pas pu recevoir la mise à jour de sécurité KB5101650 de juillet 2026, peuvent désormais installer cette mise à jour OOB. Celle-ci est recommandée uniquement pour les appareils touchés par ce problème”, souligne le géant de Redmond sur une page d’assistance, sans indiquer toutefois la liste des appareils touchés. Celle-ci a heureusement été dévoilée par le média spécialisé Windows Latest :
- Dell Pro Max 14 Premium MA14250
- Dell Pro Max 16 Premium MA16250
- Dell Pro Precision 7 14 PW714260
- Dell Pro Precision 7 16 PW716260
- Dell XPS 17 9720 and XPS 17 9730
- Dell Precision 5470, Precision 5480, Precision 5490, and Precision 5770
Pour rappel, c’est le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant, dédié à la gestion de l’alimentation, qui est à l’origine des problèmes constatés sur certaines machines Dell. Une incompatibilité avec la nouvelle interface de gestion USB-C de Windows serait notamment responsable des dysfonctionnements observés.
Notez que la mise à jour corrective se téléchargera automatiquement sur tous les ordinateurs où l’option “Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles” est activée. Les autres utilisateurs devront lancer le téléchargement manuellement en se rendant sur Windows Update. Si la mise à jour s’est installée sur votre PC alors que vous n’étiez pas affecté, il n’y a a priori aucune raison de s’inquiéter.
Comment empêcher l’installation automatique des mises à jour de Windows 11 ?
A l’avenir, il est toutefois plus sage de désactiver l’option d’installation automatique. Beaucoup d’utilisateurs l’activent pour accéder plus rapidement aux dernières fonctionnalités de Windows 11. Sauf qu’elle enclenchera l’installation anticipée de mises à jour hors cycle qui ne sont pas forcément destinées à tous les appareils, pouvant parfois provoquer des problèmes évitables. Pour désactiver cette fonctionnalité :
- Ouvrez Windows Update.
- Repérez l’option Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles.
- Désactivez l’interrupteur situé à droite.