Windows 11 : vérifiez vite si votre PC est concerné par cette mise à jour d’urgence

Le Patch Tuesday de juillet a provoqué une flopée de problèmes sur certains PC Dell dont des arrêts inopinés et une consommation excessive de la batterie. Pour y remédier, Microsoft a déployé en urgence une mise à jour corrective.

© Envato, Microsoft

Arrêts inattendus, performances en berne, problèmes de surchauffe et de chute anormale de la batterie : certains utilisateurs de Windows 11 ont été confrontés à des dysfonctionnements majeurs après avoir téléchargé le dernier Patch Tuesday. Pour leur venir en aide, Microsoft vient de déployer une mise à jour hors bande (numérotée KB5121767) qui remplace la grosse mise à jour cumulative de juillet (KB5101650).

Windows 11 : seuls certains PC Dell doivent installer la mise à jour KB5121767

“Un nombre limité d’appareils Dell, qui n’avaient pas pu recevoir la mise à jour de sécurité KB5101650 de juillet 2026, peuvent désormais installer cette mise à jour OOB. Celle-ci est recommandée uniquement pour les appareils touchés par ce problème”, souligne le géant de Redmond sur une page d’assistance, sans indiquer toutefois la liste des appareils touchés. Celle-ci a heureusement été dévoilée par le média spécialisé Windows Latest :

Dell Pro Max 14 Premium MA14250

Dell Pro Max 16 Premium MA16250

Dell Pro Precision 7 14 PW714260

Dell Pro Precision 7 16 PW716260

Dell XPS 17 9720 and XPS 17 9730

Dell Precision 5470, Precision 5480, Precision 5490, and Precision 5770

Pour rappel, c’est le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant, dédié à la gestion de l’alimentation, qui est à l’origine des problèmes constatés sur certaines machines Dell. Une incompatibilité avec la nouvelle interface de gestion USB-C de Windows serait notamment responsable des dysfonctionnements observés.

Notez que la mise à jour corrective se téléchargera automatiquement sur tous les ordinateurs où l’option “Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles” est activée. Les autres utilisateurs devront lancer le téléchargement manuellement en se rendant sur Windows Update. Si la mise à jour s’est installée sur votre PC alors que vous n’étiez pas affecté, il n’y a a priori aucune raison de s’inquiéter.

Comment empêcher l’installation automatique des mises à jour de Windows 11 ?

A l’avenir, il est toutefois plus sage de désactiver l’option d’installation automatique. Beaucoup d’utilisateurs l’activent pour accéder plus rapidement aux dernières fonctionnalités de Windows 11. Sauf qu’elle enclenchera l’installation anticipée de mises à jour hors cycle qui ne sont pas forcément destinées à tous les appareils, pouvant parfois provoquer des problèmes évitables. Pour désactiver cette fonctionnalité :

Ouvrez Windows Update .

. Repérez l’option Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles .

. Désactivez l’interrupteur situé à droite.