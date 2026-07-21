Windows 11 : votre PC Dell surchauffe ? Microsoft vient de publier le correctif d’urgence

Le correctif KB5121767, diffusé le 18 juillet hors du calendrier habituel, cible un conflit entre un pilote Intel et une nouvelle interface USB-C de Windows 11. Les machines concernées subissaient surchauffe, vidange accélérée de la batterie et extinctions brutales.

Un portable Dell sous Windows, famille de machines touchée par l’incompatibilité entre le pilote Intel IPF et la dernière mise à jour de Windows 11. © Chikena

Depuis le Patch Tuesday du 14 juillet, un lot de portables Dell sous Windows 11 vivait un calvaire silencieux. La mise à jour cumulative KB5101650 provoquait sur ces appareils des comportements erratiques : performances en chute libre, ventilateurs emballés, autonomie en berne et, dans les cas les plus sévères, des arrêts inopinés du système.

Microsoft avait d’abord opté pour la méthode du cordon sanitaire, en bloquant purement et simplement le déploiement de KB5101650 sur le matériel identifié comme vulnérable.

Un pilote Intel IPF au cœur du dysfonctionnement

L’enquête conjointe entre Microsoft et Dell a remonté la piste jusqu’au pilote Intel Innovation Platform Framework (IPF), un composant logiciel chargé d’orchestrer la gestion thermique, la consommation énergétique et les ajustements dynamiques de performance sur les puces Intel récentes.

L’incompatibilité, repérée par Dell lors de ses propres tests, implique une nouvelle interface Windows USB-C Connection Manager introduite dès la mise à jour optionnelle KB5095093 du 23 juin 2026. Parmi les modèles recensés par Windows Latest : les Dell Pro Max 14 et 16 Premium, les Pro Precision 7 14 et 7 16, les Precision 5470 à 5770, ainsi que les XPS 17 9720 et 9730. Microsoft n’a pas encore publié de liste officielle exhaustive.

Un correctif cumulatif, pas un simple rustine

KB5121767 ne se contente pas de colmater la faille de compatibilité : il s’agit d’une mise à jour cumulative complète, englobant l’intégralité des correctifs de sécurité et fonctionnels antérieurs, y compris ceux de KB5101650. Les builds résultants passent à 26100.8894 (24H2) et 26200.8894 (25H2). Le patch est théoriquement réservé aux machines touchées, mais plusieurs témoignages sur les forums HP et Windows indiquent qu’il apparaît aussi sur des PC non Dell, dès lors que l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » est activée dans Windows Update.

Aucun effet secondaire n’a été signalé sur ces configurations tierces. Les possesseurs de Dell concernés n’ont, en principe, aucune manipulation à effectuer : la levée du blocage rend KB5121767 accessible automatiquement via Windows Update.

Source : Microsoft Support / BetaNews / Neowin