Android Auto : Google Maps ajoute enfin une fonction réclamée de longue date

Contrairement à l’application mobile, Google Maps sur Android Auto ne disposait toujours pas de compteur de vitesse. Un manque étonnant que Google commence enfin à combler chez une poignée d’utilisateurs.

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Une grosse refonte de Google Maps se prépare sur Android Auto avec notamment l’arrivée (au compte-gouttes) de la nouvelle vue 3D immersive. En parallèle, une fonctionnalité pratique commence également à pointer le bout de son nez : l’affichage du compteur de vitesse. Si cet outil est déjà présent sur l’application mobile, il manquait encore cruellement à l’appel sur la déclinaison Android Auto du service de navigation.

Ne criez toutefois pas victoire trop rapidement. La fonctionnalité est encore loin d’être généralisée partout. Capture d’écran à l’appui, un usager situé au Canada vient simplement de signaler l’apparition du compteur de vitesse sur l’écran de sa voiture alors qu’il utilisait la version bêta 26.29.02.946673643 de Google Maps.

Android Auto : le compteur de vitesse s’invite enfin sur Google Maps

Sous la publication, un autre usager affirme également avoir accès au compteur de vitesse et ce, sans utiliser la version bêta de l’outil cartographique. Deux cas isolés si l’on se fie aux témoignages des autres utilisateurs qui n’y ont toujours pas droit. Pour le moment, Google procède visiblement à un déploiement côté serveur qui se fera très progressivement.

De quoi irriter la communauté qui rappelle que le compteur de vitesse est disponible depuis longtemps dans Waze sur Android Auto et même dans Google Maps sur CarPlay. “C’est ironique qu’une app Google ait plus de fonctionnalités sur la marque concurrente que sur la leur”, raille un internaute.

Vous vous demandez peut-être quel est l’intérêt d’avoir un second compteur de vitesse alors que votre véhicule en intègre déjà un ? Cette fonctionnalité permet notamment de vous alerter en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Lorsque vous roulez trop vite, le contour de la pastille passe au rouge, vous incitant à ralentir pour éviter les excès.