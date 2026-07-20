YouTube : gratuit depuis peu, ce mode très pratique ne fonctionne plus

Le mode Picture-in-Picture fait des siennes chez certains utilisateurs de YouTube, en particulier sur iOS. Impossible pour ces derniers de continuer à regarder une vidéo dans une fenêtre flottante lorsqu’ils quittent l’application. Google planche sur un correctif.

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En avril dernier, YouTube avait réservé une surprise inattendue à ses utilisateurs gratuits en leur offrant l’accès au mode Picture-in-Picture. Jusqu’alors réservée aux abonnés Premium, cette fonctionnalité réduit la vidéo que vous regardez dans une fenêtre flottante lorsque vous quittez l’application. Le mode permet ainsi de poursuivre la lecture tout en effectuant d’autres actions sur votre smartphone.

Problème, cet outil très apprécié dysfonctionne ces dernières semaines. De nombreux utilisateurs signalent que le mode PiP ne se lance plus lorsqu’ils quittent l’application YouTube. Dans certains cas, le son de la vidéo continue bien à être diffusé en arrière-plan ; mais la fenêtre flottante n’apparaît pas. D’après plusieurs témoignages postés sur Reddit, le bug affecte aussi bien les utilisateurs gratuits que ceux qui paient pour la version Premium.

Hey everyone, we’re aware of an issue where Picture-in-Picture (PiP) isn't turning on when exiting the YouTube app (primarily on iOS). Our teams are on it and working on a fix. Follow along for updates here: ➡️ https://t.co/ABLYZlMar1 — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 18, 2026

Google prépare un correctif pour réparer le mode Picture-in-Picture de YouTube

“Certains d’entre vous rencontrent des problèmes avec la fonction Image dans l’image (PiP), qui ne s’active pas lorsque vous quittez l’application YouTube. Si la grande majorité de ces signalements proviennent d’utilisateurs iOS, nous recevons également un nombre sensiblement plus faible de signalements de la part d’utilisateurs Android”, confirme Google qui enquête activement sur le problème.

“Nos équipes sont dessus et travaillent sur un correctif”, promet le géant de Mountain View. En attendant, il existe une solution de contournement qui semble efficace. Certains utilisateurs assurent en effet que la réinstallation de l’application YouTube a permis de refaire fonctionner le mode Picture-in-Picture chez eux. Cette manipulation force le nettoyage du cache défectueux en arrière-plan et réinitialise le cadre du PiP.

Voici la marche à suivre :