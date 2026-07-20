Steam : 3 jeux gratuits à récupérer vite, dont un bac à sable spatial et un jeu d’un ex-Rockstar

Steam offre trois jeux en accès libre jusqu’à ce lundi 20 juillet à 19h. Un jeu de survie spatiale, un TPS futuriste signé par un ancien cadre de GTA, et un multijoueur de golf déjanté.

L’opération touche à sa fin. Depuis ce week-end, Steam permet de télécharger et de jouer sans restriction à trois titres, sans sortir la carte bleue. Il reste quelques heures pour en profiter.

Empyrion Galactic Survival : survivre et bâtir dans l’espace

Empyrion est un bac à sable de survie spatiale qui vous largue sur des planètes générées de façon procédurale. Récolte de ressources, construction de bases, combats contre des espèces hostiles, le tout avec la liberté de bâtir une colonie entière à votre rythme. Le jeu bénéficie d’une remise de 60 % jusqu’au 23 juillet (5,99 euros au lieu de 19,99 euros) pour celles et ceux qui voudraient le garder.

MindsEye : le pari raté de l’ex-patron de GTA

MindsEye est l’œuvre de Leslie Benzies, fondateur de Build a Rocket Boy et ancien président de Rockstar North. Le jeu promettait un monde ouvert narratif entre Cyberpunk 2077 et GTA. Dans les faits, le titre a davantage fait parler de lui pour ses bugs que pour ses qualités. Un peu plus d’un an après sa sortie, l’essai gratuit permet aux curieux de juger sur pièce.

Super Battle Golf : du chaos sur le green

Le dernier titre de la sélection est Super Battle Golf, un multijoueur jusqu’à huit où chacun tente de mettre la balle dans le trou avant les autres, tout en sabotant la partie de ses adversaires. Très bien noté par la communauté Steam, c’est le genre de jeu qu’on lance pour rire entre amis et qu’on ne lâche plus de la soirée.

Les trois titres redeviennent payants ce soir à 19h.

Source : Steam