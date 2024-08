Pixel 9 : comment regarder la présentation Made By Google en direct ce soir ?

La présentation du Pixel 9, c’est ce soir ! Lors de l’édition 2024 de son évènement Made By Google, la firme de Mountain View va dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones. Voici à quelle heure et sur quelle plateforme regarder la conférence en direct.

Crédit : Google

La présentation des nouveaux smartphones Google, c’est ce soir, mardi 13 août. Cette édition 2024 de la conférence Made By Google débutera à 19h heure française. La retransmission en direct pourra être visionnée sur YouTube, sur le lien ci-dessous. Cette année, ce sera la gamme Pixel 9 qui sera présentée devant l’amphithéâtre de Mountain View, mais aussi la montre Pixel Watch 3 et les écouteurs Pixel Buds Pro 2. Que faut-il attendre de ces nouveaux appareils et quelles surprises pourrait nous réserver Google ?

Google va présenter la gamme Pixel 9, la Pixel Watch 3 et les Pixel Buds Pro 2

Cette année, Google ne présentera pas que deux smartphones comme à son habitude. En effet, il est maintenant certain que la firme présentera quatre variantes dans cette gamme Pixel 9 :

Le Pixel 9 de base : rien de surprenant, il s’agit là de la version la moins chère. Au programme, un écran de 6,3 pouces et 12 Go de RAM.

Le Pixel 9 Pro : il ferait office de version améliorée de la version standard avec 4 Go de RAM supplémentaires, mais avec une taille d’écran similaire. Google avait déjà teasé cette variante Pro dans une vidéo en amont de la conférence. La partie photo serait grandement améliorée par rapport au premier modèle.

Le Pixel 9 Pro XL : l’équivalent des modèles Pro des années précédentes, il sera plus grand avec un écran de 6,8 pouces, tout en bénéficiant de meilleures performances que le Pixel 9 vanilla grâce à 16 Go de RAM. Il bénéficierait des mêmes capteurs photo que le modèle Pro.

Le Pixel 9 Pro Fold : C’est la suite du Pixel Fold dévoilé l’année dernière lors du Google I/O. La variante pliable des Pixel s’insère désormais dans le reste de la gamme en arborant fièrement le 9 de ses congénères, mais en réalité ce n’est là que le deuxième Pixel Fold. Selon des fuites, ce serait le smartphone pliable le plus fin au monde.

Après plusieurs mois de fuites et de rumeurs, on sait à peu près tout des Pixel 9. Tous bénéficieront d’une puce Tensor G4 améliorée. Celle-ci devrait permettre des calculs toujours plus poussés pour l’IA générative grâce à ses NPU. Google pourrait ainsi nous réserver quelques surprises dans le domaine des fonctionnalités.

Quant à la Pixel Watch 3, des documents de certification indiquent que la montre se déclinera en variantes de 41 mm et 45 mm. Grâce à ces dimensions plus imposantes, l’écran sera plus grand et la batterie plus importante, pour une autonomie accrue. De plus, la Pixel Watch 3 bénéficiera de l’Ultra Wide Band (UWB) comme l’Apple Watch.