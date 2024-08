Pixel 9 Pro Fold : cette vidéo confirme qu’il sera le plus fin de tous les smartphones pliables

Une vidéo promotionnelle du Pixel 9 Pro Fold de Google dévoile le smartphone et il sera le plus fin de tous. On parle de de 5,1 mm d’épaisseur avec deux écrans, autant dire un beau record !

Une vidéo promotionnelle fuitée révèle le Pixel 9 Pro Fold de Google, smartphone pliable ultra-fin de 5,1 mm d’épaisseur avec deux écrans

Le Pixel 9 Pro Fold intègre des fonctionnalités exclusives comme le déverrouillage facial sur les deux écrans et le retour du VPN by Google

L’annonce officielle de la gamme Pixel 9 est prévue le 13 août lors d’un événement Made by Google

Google s’apprête à élargir sa gamme de smartphones pliables avec le Pixel 9 Pro Fold, même si ce modèle pourrait décevoir les amateurs du Pixel Fold. Et une vidéo promotionnelle fuitée dévoile de nouveaux détails sur ce téléphone qui accompagne les autres versions de la gamme dont la présentation officielle est fixée au 13 août prochain.

Une épaisseur impressionnante d’à peine 5,1 mm

Le Pixel 9 Pro Fold de Google se distingue par sa finesse exceptionnelle avec seulement 5,1 mm d’épaisseur. Malgré cette minceur, le “camera bump” reste bien visible sur l’appareil, comme des images précédemment dévoilées nous l’ont révélé.

Le smartphone pliable sera équipé d’un écran interne pliable de 8 pouces, nommé “Super Actua Flex”, et d’un écran externe “Actua” de 6,3 pouces. Cette configuration offre la polyvalence d’un smartphone classique lorsqu’il est fermé et d’une mini-tablette une fois déplié.

La vidéo montre plusieurs applications optimisées pour cet écran grand format avec YouTube, Google Messages, Meet, l’application Appareil photo Pixel et Gemini, l’IA de Google. Un élément notable est l’option “Always show Taskbar” dans le menu multitâche, une fonctionnalité généralement associée à Android 15, alors que des rumeurs rapportent que l’appareil serait livré avec Android 14.

Google mise aussi sur la sécurité et les fonctionnalités exclusives. Le déverrouillage facial sera disponible sur les deux écrans. Le Pixel 9 Pro Fold héritera des fonctions photo emblématiques de la gamme Pixel : Magic Editor, Add Me, et Best Take. Une nouvelle fonctionnalité permet d’afficher un aperçu en direct sur l’écran externe lors de l’utilisation de l’appareil photo déplié, ce qui est pratique pour les selfies de groupe. La vidéo promotionnelle confirme aussi le retour inattendu du VPN by Google en tant que fonctionnalité exclusive.

Quelle est la date de présentation du Google Pixel 9 ?

Pour rappel, c’est le 13 août prochain lors d’un événement appelé Made by Google que la gamme Pixel 9 sera dévoilée avec ce Pixel 9 Pro Fold au rendez-vous. D’autres produits seront au rendez-vous et on imagine que la firme de Mountain View misera sur l’IA pendant sa conférence.