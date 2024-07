Google dévoile le Pixel 9 Pro, son appareil photo promet de faire des merveilles

Google dévoile le Pixel 9 Pro dans une vidéo officielle en misant sur la présence de Gemini

Le smartphone promet de faire des merveilles en termes de photos avec son énorme module caméra

La gamme Pixel 9 sera présentée le 13 août prochain lors de l’événement Made by Google

Si cette année, il faudra compter sur le Galaxy S25 de Samsung et sur l’iPhone 16 d’Apple, Google reste l’un des challengers de 2024 avec le Pixel 9. La gamme promet énormément, notamment la version pliable Pixel 9 Pro Fold qui a eu droit à une pluie d’images. Et aujourd’hui, place à une annonce officielle. La firme de Mountain View dévoile le Pixel 9 Pro dans une vidéo qui mise sur l’IA et dévoile un appareil photo promettant de faire des merveilles.

À lire > La gamme Pixel 9 partage tous ses secrets avec nous, ne le manquez pas

Le Pixel 9 Pro dévoilé en vidéo par Google

Alors que l’événement Made by Google où sera dévoilée la gamme Pixel 9 approche, la firme de Mountain View fait une annonce officielle. L’entreprise dévoile le Pixel 9 Pro dans une vidéo qui confirme que l’appareil photo va faire des merveilles avec un énorme module caméra au dos. Il faut dire que les smartphones de Google se démarquent sur le terrain de la photo et de la vidéo, leur plus gros argument de vente depuis plusieurs génération. Il n’y a aucun raison que ce modèle haut de gamme fasse exception.

Lorsque l’on voit cet énorme module caméra, il y a fort à parier qu’il faudra prévoir un étui de protection avec votre achat pour éviter la casse. S’agissant de l’une des déclinaisons les plus puissantes de la gamme, on s’attend à ce que le Pixel 9 Pro soit un photophone aussi performant que ses prédécesseurs. Sans surprise, ce teasing laisse entrevoir une intégration de Gemini qui ne cesse de s’enrichir au fil des mises à jour. Le chatbot répond à une requête avant que le dos de ce modèle haut de gamme ne soit dévoilé. Rien d’étonnant, il s’agit de la technologie du moment.

Pour rappel, c’est le 13 août prochain, lors d’un événement Made by Google, que ce Pixel 9 Pro sera présenté en plus du Pixel 9, du Pixel 9 Pro XL et du Pixel 9 Pro Fold. Et selon différentes informations, ces smartphones s’annoncent prometteurs.