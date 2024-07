Pixel 9 : les fiches techniques des 4 modèles dévoilées dans une énorme fuite

À mesure que la date de présentation des nouveaux smartphones Pixel approche, les fuites se multiplient. Google n’a plus aucun secret sur les Pixel 9 à cacher, puisque la fuite de documentation officielle a révélé les fiches techniques des 4 modèles.

Crédit : TT Technology / YouTube

Google avait commencé la semaine dernière à teaser la gamme Pixel 9 avec une vidéo du modèle Pro. Il ne reste maintenant plus rien à révéler avec la dernière fuite. Le très bien informé OnLeaks, en partenariat avec le média 91mobiles, vient de révéler tout ce qu’il restait à savoir sur les prochains smartphones de Google : fiches techniques, tailles, tout y passe, sauf les prix qu’on connaissait déjà.

La documentation officielle de Google sur les Pixel 9 fuite

C’est rien de moins que la documentation officielle de Google sur ces nouveaux modèles qui vient de fuiter. Celle-ci révèle que tous seront équipés de la même puce, le nouveau Tensor G4 de Google. Voici le détail de ce que montrent ces images pour chaque déclinaison :

Pixel 9 de base : écran Actua 6,3 pouces, 12 Go de RAM

: écran Actua 6,3 pouces, 12 Go de RAM Pixel 9 Pro : écran Actua de 6,3 pouces, 16 Go de RAM.

: écran Actua de 6,3 pouces, 16 Go de RAM. Pixel 9 Pro XL : écran Super Actua de 6,8 pouces, 16 Go de RAM

: écran Super Actua de 6,8 pouces, 16 Go de RAM Pixel 9 Pro Fold : écran Super Actua Flex de 6,3 pouces plié et de 8 pouces une fois déplié, 16 Go de RAM

Crédit : 91Mobiles

Quel appareil photo pour le Google Pixel 9 ?

Les spécifications de l’appareil photo énumérées dans cette fuite ne correspondent pas tout à fait aux précédentes rumeurs. En effet, le Pixel 9 de base aura une caméra frontale de 10,5 mégapixels et une configuration arrière à deux caméras, avec une caméra principale de 50 MP et un objectif ultra-large de 48 MP.

Le Pixel 9 Pro et la variante XL intègreront une caméra selfie de 42 MP, un capteur principal de 50MP, un capteur ultra-large de 48 MP, ainsi qu’un téléobjectif de 48 MP. Quant au Pixel 9 Pro Fold, il devrait être équipé d’une caméra selfie de 10 MP, d’une caméra principale de 48 MP, d’un capteur ultra-large de 10,5MP et d’un téléobjectif de 10,8 MP.

Ces documents offrent également un aperçu des fonctionnalités des Pixel 9. Une image indique en effet que la fonction “Pixel Screenshots” permet “d’enregistrer des infos dont vous voulez vous souvenir plus tard – comme des événements, des lieux et plus encore.“

La dernière fuite en date sur les Pixel 9 ne datait pourtant que d’hier, mais avec l’approche de la présentation de Google le 13 août, il est inévitable que celles-ci se multiplient. Les prochaines ne feront maintenant que confirmer des informations déjà obtenue.

En effet, connaissait déjà les prix de la gamme Pixel 9 en France grâce à billbil-kun, spécialiste du site Dealabs. Sur X, celui-ci indiquait une étiquette salée pour les prochains smartphones de Google sur le marché européen. Pour une fois, les Américains sont en retard sur nos informations !