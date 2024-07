Pixel 9 : une image dévoile tous les smartphones, n’attendez pas de grosses différences

Une image dévoile le design des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Les smartphones affichent des différences très minimes, si ce n’est au niveau de la taille et du nombre de capteurs.

La présentation de la gamme Pixel 9 s’approche, Google a dévoilé la date. On s’attend à de belles nouveautés pour cette gamme, notamment le lecteur d’empreintes amélioré ou encore la présence de fonctionnalités dédiées à l’IA. À moins d’un mois de la conférence où seront dévoilés les différents smartphones, le divulgâcheur Evan Blass partage une image inédite de ces futurs téléphones.

La gamme Pixel 9 se dévoile à travers une image

L’image partagée par Evan Blass montre le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. En revanche, pas d’image de la version pliable mais rassurez-vous, une fuite nous a déjà montré plusieurs clichés du Pixel 9 Pro Fold. La fuite nous montre que les smartphones ont essentiellement le même design si ce n’est quelques modifications mineures, notamment en termes de taille et de module caméra. La version de base n’a que deux capteurs contre trois pour les autres. Pour rappel, la gamme promet d’améliorer grandement l’aspect photographique par rapport à l’actuelle génération.

Il faudra toutefois se contenter de cette image en attendant la présentation de la gamme Pixel 9 programmée pour le 13 août prochain. Pour rappel, certaines informations expliquent que le prix de la gamme sera salée. En revanche, la firme de Mountain View glissera un joli cadeau dans la boîte pour les acheteurs : un an d’abonnement au forfait AI Premium pour accéder au dernier modèle d’IA et à 2 To d’espace de stockage. Si vous achetez la version de base, cette période de gratuité est de moitié soit six mois.