PlayStation Plus Extra et Premium : voici les jeux d’avril 2024, avec une énorme pépite

Le mois d’avril réserve un catalogue de jeux débordant d’aventures et d’exploration pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Sony a concocté une sélection éclectique qui saura ravir tous les styles de joueurs, avec l’arrivée d’une pépite.

PS Plus avril 2024 © Tom’s Guide

Le printemps s’annonce riche en découvertes pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. En effet, Sony a concocté une sélection de jeux qui met l’accent sur l’exploration et l’aventure, avec des titres pour tous les goûts et tous les styles de jeu. De quoi vous tenir en haleine pendant de longues heures.

Voici les jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour avril 2024

Les joueurs PlayStation vont enfin pouvoir plonger dans les profondeurs marines avec Dave The Diver, un jeu indépendant primé qui vous invite à explorer l’océan, pêcher des poissons exotiques et gérer votre propre restaurant. C’est très clairement la pépite du mois, un jeu que j’avais personnellement adoré sur PC.

Vous pourrez aussi explorer un monde fantastique inspiré des mythologies indiennes dans Raji : An Ancient Epic, un jeu d’action-aventure qui vous fera vivre une expérience unique grâce à sa direction artistique mêlant peinture à la main et 3D.

Pour les amateurs de sensations fortes, Stray Blade vous propose d’incarner un chevalier errant dans un monde médiéval fantastique. Affrontez des ennemis redoutables et explorez des environnements variés dans ce jeu d’action-aventure en 3D. Si vous préférez les jeux de course, The Crew 2 vous permettra de parcourir les routes des États-Unis au volant de bolides surpuissants.

Voici la liste complète des jeux disponibles dès le 16 avril, sauf indication contraire (jeux PS4 et PS5) :

Dave The Diver (jeu indépendant primé mêlant exploration, pêche et gestion d’un restaurant)

(jeu indépendant primé mêlant exploration, pêche et gestion d’un restaurant) OddBallers (jeu de plateforme multijoueur avec des animaux)

(jeu de plateforme multijoueur avec des animaux) Construction Simulator (jeu de simulation de construction réaliste)

(jeu de simulation de construction réaliste) The Crew 2 (jeu de course survolté)

(jeu de course survolté) Raji : An Ancient Epic (jeu d’action-aventure inspiré des mythologies indiennes)

(jeu d’action-aventure inspiré des mythologies indiennes) Lego Ninjago, le film : le jeu vidéo (jeu d’action-aventure adapté du film Lego Ninjago)

(jeu d’action-aventure adapté du film Lego Ninjago) Nour : Play with Your Food (jeu de réflexion unique en son genre utilisant des ingrédients réels)

(jeu de réflexion unique en son genre utilisant des ingrédients réels) Deliver Us Mars (jeu d’aventure spatiale)

(jeu d’aventure spatiale) Lego Marvel’s Avengers (jeu d’action-aventure basé sur l’univers Marvel)

(jeu d’action-aventure basé sur l’univers Marvel) Miasma Chronicles (jeu d’action-aventure en 3D avec des combats intenses)

(jeu d’action-aventure en 3D avec des combats intenses) Stray Blade (jeu d’action-aventure en 3D dans un monde médiéval fantastique)

Jeux PS1 :

Alone in The Dark : The New Nightmare (survival horror classique)

Jeux PS4 :

Star Wars : Rebel Assault III – The Hidden Empire (jeu de tir spatial dans l’univers de Star Wars)

Jeux disponibles à des dates ultérieures :

Tales of Kenzera : Zau (metroidvania développé par Ember Lab, disponible le 23 avril)

(metroidvania développé par Ember Lab, disponible le 23 avril) Animal Well (jeu d’exploration narratif en 2D développé par Billy Basso, disponible le 9 mai et inclus dans la sélection PS Plus de mai 2024)

N’oubliez pas que la plupart des jeux seront disponibles dès le 16 avril, excepté Tales of Kenzera : Zau (23 avril) et Animal Well (9 mai). Le mois dernier, les abonnés Extra et Premium ont pu mettre la main sur huit titres dontNBA 2K24 – Edition Kobe Bryant, Resident Evil 3 ou encore Dragon Ball Z : Kakarot.