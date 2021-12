Pokémon : son grand-père de 82 ans lui fabrique une Poké Ball en bois pour Noël

Un cadeau de Noël unique ! – Crédit : capture d’écran

Depuis plus de 20 ans, Pokémon cartonne dans le monde entier. Un phénomène que l’on pensait temporaire à l’époque mais qui n’a jamais cessé depuis. Prochainement, Netflix va lancer une série en live-action et de nouveaux épisodes sortent régulièrement sur console. Dernièrement, un speedrun incroyable a même été enregistré sur Diamant Étincelant. Mais aujourd’hui, place à un cadeau de Noël incroyable. Un grand-père de 82 ans a fabriqué une Poké Ball en bois pour Noël. Un présent unique et sublime partagé ci-dessous.

Un cadeau à la forte valeur sentimentale

Un fan de Pokémon a partagé sur Reddit une photo et une vidéo d’un cadeau unique. Une Poké Ball en bois fabriquée par son grand-père de 82 ans. Si la franchise était très présente sous le sapin pour les fêtes de fin d’année, personne d’autre dans le monde n’a reçu un tel présent. L’utilisateur de Reddit partage tellement son amour pour Pokémon que même sa famille semble la comprendre comme en témoigne cette publication.

On trouve également une petite boîte de présentation en bois pour un rendu encore plus joli. L’esprit de Noël au rendez-vous !

Dans les réponses au fil, le chanceux parle d’un cadeau très précieux à ses yeux et à la longévité folle. Et on le comprend. En plus d’être un matériau qui tient dans le temps, qu’elle soit conçue par son grand-père lui donne un fort pouvoir sentimental.

Incontournable dans le paysage du divertissement, Pokémon prépare déjà l’année 2022. Le 28 janvier prochain, les joueurs pourront mettre la main sur Pokémon : Arceus. Un titre innovant puisque pour la première fois, la franchise propose un monde ouvert. Exit l’écran de combat, tout se lance automatiquement. Beaucoup comparent l’expérience à celle d’un Breath of the Wild. Reste à savoir si l’expérience sera aussi bien reçue par la communauté.

Source : ScreenRant