Pornhub dévoile les jeux vidéo les plus recherchés sur son site en 2023

Pornhub vient de dévoiler le classement des jeux vidéo les plus recherchés sur sa plateforme en 2023. Le titre qui se trouve en première position ne vous surprendra pas vraiment, contrairement à quelques autres jeux, qui font étonnamment partie des plus populaire sur le site pornographique.

En France, Pornhub est dans le viseur de l’Arcom depuis l’an dernier, comme plusieurs autres sites pornographiques phares. Pour le moment, les plateformes échappent aux blocages, mais l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi que les associations de protection de l’enfance continuent leur lutte pour les rendre inaccessibles.

Nul doute que les joueurs regretteraient cette décision. En effet, Pornhub vient de dévoiler les jeux vidéo les plus recherchés sur son site en 2023, preuve que les gamers consultent toujours massivement la plateforme.

Pornhub annonce le top 30 des jeux vidéo les plus recherchés en 2023

Comme tous les ans, Pornhub publie une rétrospective de l’année en chiffres. Elle dévoile notamment quelles sont les catégories les plus recherchées par les hommes, les femmes ou encore l’âge moyen des visiteurs par pays.

La section dédiée au jeu vidéo nous apprend que Fortnite est le jeu le plus populaire sur le site en 2023, devant Overwatch, qui était la recherche n°1 sur Pornhub en 2019. Minecraft ferme le podium. Fortnite se place en première position pour la troisième année consécutive.

Dans ce top 30, plusieurs jeux font une belle percée, comme The Legend of Zelda, qui gagne 26 places, porté par la sortie de Tears of the Kingdom en mai dernier. La recherche Super Mario passe du 39ᵉ au 20ᵉ rang. Baldur’s Gate 3, élu meilleur jeu de l’année aux Game Awards 2023, fait son entrée dans le classement à la 22ᵉ place. En revanche, la recherche Final Fantasy recule de 8 rangs et se retrouve presque hors du top 30. Voici le classement complet :

Fortnite Overwatch Minecraft Pokémon Atomic Heart Genshin Impact Resident Evil Valorant League of Legends Mortal Kombat GTA 5 Cyberpunk Sims 4 Street Fighter Apex Legends Skyrim Splatoon The Witcher God of War Super Mario Call of Duty Baldur’s Gate 3 Mass Effect Tomb Raider Detroit Becom Human Final Fantasy Among Us Red Dead Redemption The Legend of Zelda Cuphead

Dans son bilan de l’année 2023, Pornhub dévoilé également qui sont les personnages de jeux vidéo les plus appréciés sur son site. « Pour déterminer quels sont les personnages de jeux vidéo les plus populaires, nos statisticiens ont recensé toutes les recherches combinant le nom d’un personnage et le titre du jeu vidéo dans lequel il apparaît », explique-t-il.

Chun Li se trouve en première position de ce classement, non pas grâce à Street Fighter, mais grâce à son skin Fortnite. Plutôt logique étant donné que le jeu d’Epic Games est le plus recherché. Elle devance Tifa et Dva, qui occupait le premier rang en 2022.

Le top 10 des personnages de jeux vidéo les plus recherchés en 2023 sur Pornhub © Pornhub

Notez que la console la plus plébiscitée pour visiter Pornhub est la PS4 (41,6 %), devant la PS5 (40,1 %) et les Xbox (16,7 %), indique la rétrospective. Cependant, le trafic diminue d’une année à l’autre sur PS4, avec une baisse de 16,7 %.

En parallèle, Pornhub compte de plus en plus de visiteurs venus de la dernière machine de Sony (+ 77,3 %). Si vous vous demandez comment les joueurs font pour accéder à Internet depuis la console, sachez qu’il existe bien un navigateur secret sur PS5.