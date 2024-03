Google dévoile SIMA, une IA qui joue aux jeux vidéo aussi bien que vous

© DALL-E 3

Les récents progrès de l’intelligence artificielle pourraient transformer le jeu vidéo de demain. L’IA montre régulièrement de nouvelles prouesses. L’an dernier, Microsoft mettait au point une intelligence artificielle capable de jouer seule à Minecraft.

Un de ses concurrents, Google, veut montrer qu’il faut aussi compter sur lui pour bousculer le marché du jeu vidéo. Le géant de la tech vient de présenter SIMA, une intelligence artificielle capable de jouer comme un humain.

Google présente SIMA, une intelligence artificielle capable de jouer aux jeux vidéo comme un humain

SIMA, la nouvelle IA développée par Google DeepMind, va-t-il révolutionner le jeu vidéo ? La division de Google spécialisée dans l’intelligence artificielle le décrit comme un agent d’IA général jouant à des jeux et pouvant être instruit.

« SIMA est un agent d’intelligence artificielle capable de percevoir et de comprendre divers environnements, puis de prendre des mesures pour atteindre un objectif donné. Il comprend un modèle conçu pour une cartographie précise du langage des images et un modèle vidéo qui prédit ce qui se passera ensuite à l’écran », précise Google dans son communiqué.

La firme de Mountain View a travaillé avec huit studios de jeux pour former et tester SIMA sur neuf jeux vidéo différents, tels que No Man’s Sky, Satisfactory ou Valheim. L’IA, évalué sur 600 tâches basiques, a été capable de naviguer dans des menus, de récupérer des ressources, de piloter un vaisseau et de fabriquer un casque.

SIMA n’a pas besoin d’accéder au code source d’un jeu, ni à des API spécifiques pour fonctionner. L’IA se sert des images à l’écran et des instructions en langage naturel fournies par l’utilisateur pour pouvoir jouer comme le ferait un humain. Il pourrait même dépasser les performances d’un véritable joueur à l’avenir.

Pour l’heure, l’objectif de Google n’est pas de demander à SIMA de faire des prouesses, mais l’entreprise pense qu’apprendre « à suivre des instructions dans divers contextes de jeu pourrait déboucher sur des agents d’IA plus utiles dans n’importe quel environnement ».

Rappelons qu’il y a quelques semaines, Google présentait Genie, une IA capable de créer des jeux vidéo à partir d’un prompt ou d’une image.