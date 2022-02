Porsche, Bentley, Lamborghini : un bateau prend feu avec 4000 voitures de luxe à bord

Un incendie s’est déclaré sur le bateau Felicity Ace qui transportait des milliers de véhicules vers les États-Unis. Si l’équipage a pu être secouru, les Porsche, Bentley et autres Audi risquent bel et bien de partir en fumée.

Le cargo Felicity Ace – Crédit : Marine portugaise

Mercredi matin, un incendie a éclaté dans la soute du cargo Felicity Ace. En provenance d’Allemagne, celui-ci se trouvait au large des Açores. Il devait livrer près de 4000 véhicules aux États-Unis. Comme le relate le New York Times, les 22 membres d’équipage ont pu être secourus par les autorités portugaises qui ont mobilisé un hélicoptère pour l’opération. La cause de l’incendie reste pour le moment inconnu. Concernant la cargaison, composée de véhicules appartenant au groupe Volkswagen, le pessimisme est toutefois de mise.

Le quotidien américain avance que 1100 Porsche se trouvent notamment sur le bateau en proie aux flammes. 189 Bentley sont également à bord, d’après un porte-parole du constructeur cité par The Drive. Des Audi s’y trouvent également mais le fabricant a refusé d’en révéler le nombre. D’après un email interne de Volkswagen relayé par Bloomberg, 3965 voitures composent la cargaison dont des Lamborghin. Leur nombre exact n’a toutefois pas été dévoilé.

Des milliers de voitures risquent de finir carbonisées

Les clients qui attendaient avec impatience la livraison de leur véhicule font grise mine. D’autant que les délais de livraison étaient déjà bien plus longs qu’à l’accoutumée à cause de la pénurie de composants électroniques. Matt Farah attendait par exemple sa Porsche Boxster Spyder sur mesure depuis août dernier, celle-ci ayant une valeur de 123 000 dollars. Son concessionnaire l’a toutefois informé que sa voiture était sur le cargo, « peut-être en feu au milieu de l’océan ». Soulagé que « personne n’ait été blessé dans l’incendie et que tout le monde soit en sécurité », il attend des nouvelles du fabricant. « Je suis sûr que, quoi qu’il arrive, Porsche fera ce qu’il faut pour ses clients ».

L’incendie risque par ailleurs de provoquer une véritable catastrophe écologique. Les composants de milliers de véhicules sont susceptibles de terminer leur course dans les abysses avec tout l’impact néfaste que cela implique pour la vie aquatique.

oh shit https://t.co/Ykz3Nuafsk — Matt "I Park Cars" Farah (@TheSmokingTire) February 17, 2022

Source : The Drive