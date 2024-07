Portugal – France en streaming : où voir le quart de finale de l’Euro ?

© Envato

Les Bleus ne sont pas forcément très plaisants à voir jouer. Mais la méthode rationnelle de Deschamps continue de porter ses fruits, la sélection tricolore étant parvenue à se hisser jusqu’aux quarts de finale après sa victoire contre la Belgique. Ce vendredi soir, les coéquipiers de Griezmann tenteront de venir à bout de la sélection portugaise emmenée par Cristiano Ronaldo, toujours sur le pré malgré son âge avancé.

Portugal – France est un véritable classique des joutes européennes. On a notamment encore en mémoire la déroute des Bleus en finale de l’Euro 2016, terrassés par un but de João Moutinho en prolongations. A l’époque, CR7 avait dû quitter ses coéquipiers très prématurément, blessé par un tacle de Payet. Huit ans plus tard, l’éternel attaquant sera bien présent pour tenter de qualifier son pays.

Les Portugais auront toutefois du répondant en face. En plus de sa défense de fer, la sélection française pourra compter sur son armada offensive. Les attaquants français seraient toutefois bien inspirés de marquer dans le jeu. Si l’on excepte le penalty de Mbappé, ce sont uniquement les adversaires des Bleus qui ont marqué dans leurs propres cages (2 CSC depuis le début de la compétition).

⚽Sur quelles chaînes regarder Portugal – France en streaming ?

Portugal – France sera diffusé ce vendredi à 21h sur M6 et beIN Sports 1. Pour accéder à la diffusion de la sixième chaîne, vous pouvez allumer votre TV ou passer par la plateforme M6+ qui se décline en version Web et en application mobile. Il est donc possible de regarder le match en streaming sur smartphone, PC et tablette.

Pour accéder au direct de M6, il faudra vous connecter ou créer un compte gratuit. Vous aurez simplement besoin de donner une adresse e-mail et de configurer un mot de passe.

Alternativement, vous pourrez aussi visionner le match sur beIN Sports 1. L’offre “Connect 100 % Digital” coûte actuellement 15 euros par mois (sans engagement).

Ne passez toutefois pas par des plateformes prohibées. Pour rappel, les IPTV et les diffusions en streaming pirates sont interdites par la loi.

❗Portugal – France : les compositions

Voici les compositions attendues pour ce choc des quarts de finale de l’Euro :

Portugal : Diogo Costa, Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leão, Ronaldo (c)

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Kanté, Tchouameni, Camavinga, Griezmann – Kolo Muani, Mbappé (c)