M6+ : la nouvelle plateforme de streaming presque 100 % gratuite est là

Le groupe M6 vient de lancer sa nouvelle plateforme de streaming, M6+. La remplaçante de 6play propose un contenu plus large et la possibilité de supprimer les pubs contre un abonnement payant.

© Groupe M6

TF1 lançait sa nouvelle plateforme de streaming TF1+ en début d’année en remplacement de l’histoire myTF1. Elle propose plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d’information et les replays et anciennes saisons des programmes cultes de la chaîne comme Koh-Lanta.

Peu de temps après le lancement de TF1+, M6 dévoilait que sa propre plateforme de streaming arriverait aussi prochainement sur le marché. M6+ vient tout juste d’être lancé par le groupe français ce 14 mai. Le service est gratuit, mais il existe un abonnement payant pour éviter les publicités.

Le Groupe M6 lance M6+, sa nouvelle plateforme de streaming qui comprend un abonnement payant

M6+ est disponible depuis ce 14 mai « sur tous les environnements », indique fièrement le groupe M6. La plateforme de streaming venant remplacer 6play propose, comme le faisait cette dernière, les programmes en replay des chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Téva.

« Avec M6+ le volume de programmes disponibles gratuitement va être multiplié par deux, avec 30 000 heures disponibles dans l’année, dont 10 000 heures exclusives », annonce le groupe M6 dans son communiqué.

𝐌𝟔+ : c'est disponible dès 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭 et 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 sur tous vos écrans pic.twitter.com/zuLUlnpCx5 — Groupe M6 (@M6Groupe) May 14, 2024

M6+ propose des nouveautés comme l’intégrale de Pokémon ou encore la série Lois & Clark avec Teri Hatcher et Dean Cain. Le service héberge aussi les podcasts issus des stations radios du groupe. L’identité visuelle de M6+ tranche avec celle de 6play, puisque ce sont maintenant le blanc, le jaune et le noir qui représentent la plateforme de streaming.

Notez que l’abonnement sans engagement M6+ Max permet de ne pas voir ses programmes interrompus par des coupures publicitaires pour 4,99 €/ mois. Les utilisateurs disposent d’un essai gratuit de sept jours pour leur première souscription. La plateforme de streaming imite les géants de la SVOD comme Amazon Prime Video, qui demandent de payer pour échapper aux pubs.