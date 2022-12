Pour éviter un trop gros déficit, Amazon souhaite transporter les marchandises de ses concurrents

Souvenez-vous. En pleine pandémie et alors que les sites de vente en ligne battaient des records, Amazon avait décidé d’investir massivement dans le transport aérien et dans sa flotte d’appareils. L’entreprise américaine avait ainsi décidé d’acquérir (et non plus de louer) des Boeing et Airbus pour transporter vite et mieux les articles vendus sur son site internet.

Amazon Air souhaite transporter les marchandises … de ses concurrents © Amazon

Fini donc le sous traitement à des entreprises de transport classiques, Prime Air devait permettre à Amazon de faire face aux demandes croissantes de ses clients. Pour la première fois, en janvier 2021, la firme américaine avait acheté 11 avions gros porteurs. Aujourd’hui, Prime Air dispose d’une flotte de 97 appareils. Selon les spécialistes, dans les prochaines années, la taille sa flotte devrait atteindre les 200 avions. L’entreprise américaine devrait ainsi dépasser, en capacité de transport, le géant de la logistique FedEx.

Des recettes en baisse et des coûts en hausse

Or l’acquisition, l’entretien et l’exploitation de ces appareils coûtent cher à Amazon. Rien que pour créer un des hubs de transport nécessaire aux décollages et aux atterrissages des avions de la compagnie à proximité des entrepôts Amazon, ce sont 1,5 milliards de dollars qui ont été investis par l’entreprise sur un seul site. Et le retour à la normal de son activité économique (après la hausse de la demande durant la pandémie), ne permet pas encore de rentabiliser le total des achats fait le géant commercial.

A titre d’exemple, le chiffre des recettes liées aux ventes en ligne en 2022 est inférieur à celui de 2021 à hauteur de 52 milliards de dollars. Trouver d’autres sources de financement s’avère ainsi relativement important pour Amazon. Surtout que cette dernière a déjà signé, un contrat de rachat de 10 nouveau airbus A330-300 cargo. Ainsi, pour faire face à des coûts en hausse et des recettes en baisse, Amazon propose depuis peu de l’espace dans certains de ses vols charters à d’autres entreprises. Qui sait, à l’avenir, votre achat fait sur n’importe quel site, aura peut-être été transporté par Amazon.

Source : economictimes.com