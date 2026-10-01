Promos d’automne : ces aspirateurs robots voient leur prix s’effondrer sur Amazon

Lefant, la marque spécialisée dans les aspirateurs robots au rapport qualité-prix particulièrement attractif, lance ses promotions d’automne. L’occasion idéale de s’équiper à petit prix et de s’épargner une bonne partie des corvées de ménage.

Attention, les promotions d’automne de Lefant sur Amazon sont sur le point de commencer ! Et il serait dommage de passer à côté : avec des réductions pouvant atteindre 77 %, c’est le moment idéal pour s’offrir un aspirateur robot à prix cassé.

Lefant M210 Omni : compact, mais prêt à nettoyer partout

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Le Lefant M210 Omni profite d’une promotion particulièrement agressive jusqu’au 7 octobre 2026. Initialement affiché à 799,99 €, il passe à 249,99 €.

👉 Un code promotionnel supplémentaire de 18 % (5RHXN45N) ramène finalement son prix à 204,99 €, soit une réduction totale d’environ 74 % par rapport au tarif d’origine.

Le Lefant M210 Omni mise avant tout sur un format particulièrement compact. Son châssis ultra-fin et peu encombrant lui permet de se glisser plus facilement sous les meubles et d’accéder à des zones parfois difficiles à atteindre pour des modèles plus imposants. Une philosophie que Lefant résume par « Smaller Size, Bigger Coverage » : un encombrement réduit pour couvrir davantage de surface.

Pour le nettoyage des sols, le M210 Omni associe aspiration et lavage. Sa Roller Mop, une serpillière sous forme de rouleau, vient frotter le sol pour compléter le travail d’aspiration. Le robot adopte par ailleurs une aspiration directe sans brosse centrale, une conception qui limite notamment l’enchevêtrement des cheveux et des poils.

Pour se déplacer dans le logement, Lefant l’équipe de son système PSD 2.0, chargé de détecter les obstacles et d’adapter sa trajectoire afin de les contourner. Il est complété par la technologie Freemove, qui s’appuie sur différents capteurs pour faciliter les déplacements du robot et limiter les collisions ou les situations dans lesquelles il pourrait rester bloqué.

Un ensemble qui privilégie donc compacité, simplicité d’entretien et autonomie de fonctionnement.

Lefant M210 Pro Omni : plus intelligent, toujours aussi compact

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Pour ceux qui souhaitent aller un cran plus loin, notamment dans des logements à la configuration plus complexe, la version Pro constitue une alternative intéressante.

👉 Le M210 Pro Omni profite aussi d’une remise particulièrement généreuse. Initialement affiché à 999,99 €, il passe à 279,98 €. En appliquant le code promotionnel 2NZF5A2S, qui offre 18 % de réduction supplémentaire, son prix tombe à seulement 229,59 €, soit une économie totale d’environ 77 % par rapport au tarif initial. Cette offre est valable jusqu’au 5 octobre 2026 à 23 h 59.

Elle conserve un format compact, malgré des dimensions légèrement supérieures, tout en proposant une navigation plus évoluée, la gestion de plusieurs cartes et davantage d’options pour personnaliser les différentes zones de nettoyage. Cerise sur le gâteau, le robot peut même être piloté directement depuis une Apple Watch.

Lefant M280 : un nettoyage musclé pour les foyers exigeants

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Les propriétaires d’animaux et tous ceux qui sont à la recherche de solutions pour un nettoyage quotidien performant peuvent opter pour le M280.

👉 Il profite actuellement d’une remise de 65 %. Son prix passe ainsi de 999,99 € à seulement 349,99 €. Une belle économie pour ce modèle, avec une offre valable jusqu’au 5 octobre 2026 à 23 h 59.

Ce modèle mise notamment sur une puissance d’aspiration de 20 000 Pa et un rouleau de nettoyage de 21 cm capable de s’attaquer aux tâches les plus tenaces. Les tapis sont automatiquement détectés afin que le rouleau se relève de 10 mm afin qu’ils ne soient pas mouillés.

Le M280 soigne également le nettoyage des bordures avec une extension de 50 mm, afin d’aller chercher la poussière au plus près des murs et dans les coins. Malgré ses performances, il conserve un format particulièrement compact et fin, avec des capteurs lui permettant de couvrir plus de 95 % des surfaces selon Lefant. Enfin, son généreux bac à poussière de 1 000 ml permet de le vider moins souvent, un atout appréciable dans les foyers avec des animaux.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Lenfant.