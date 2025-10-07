Robots-aspirateurs et aspirateurs-laveurs à prix cassés : Eureka frappe fort pour les Prime Day d’automne 2025 !

À l’occasion des Prime Days d’automne, Eureka met en avant trois appareils phares. Du robot premium J12 Ultra à la station auto-nettoyante J15 Pro Ultra, en passant par le nettoyeur sans fil NEW400, la marque américaine combine innovations et praticité à prix réduit.

Pour les Prime Days d’automne, Eureka met en avant trois modèles qui incarnent son savoir-faire en matière de nettoyage intelligent. Depuis plus de cent ans, la marque américaine innove pour alléger les corvées domestiques et rendre le ménage plus simple au quotidien.

Cette sélection réunit trois appareils complémentaires : le J12 Ultra, un robot premium qui automatise entièrement l’entretien, le J15 Pro Ultra, doté d’une station auto-nettoyante, et le NEW400, un aspirateur-laveur sans fil pensé pour la polyvalence. De quoi trouver la solution idéale pour chaque foyer, avec des remises exclusives pendant les Prime Days.

Eureka J12 Ultra : l’automatisation complète

Le J12 Ultra est pensé pour rendre le nettoyage totalement automatique. Grâce à la technologie DuoDetect AI 3D, il identifie les obstacles (même en faible luminosité) et adapte son trajet avec précision. Il reconnaît également les animaux pour éviter de les déranger.

L’entretien repose sur une station Auto-Dock tout-en-un : lavage automatique des serpillières, un séchage à 55 °C pour éviter les moisissures, et un vidage automatique de la poussière dans un sac de 3 L offrant jusqu’à 75 jours d’autonomie.Avec une aspiration de 5 000 Pa, une autonomie de 150 minutes et plusieurs modes de lavage via le système RevoScrub, le J12 Ultra se positionne comme un robot premium capable de couvrir jusqu’à 300 m² sans effort.

Eureka J12 Ultra – modèle blanc : 299 € au lieu de 699 € (-57%)

Eureka J12 Ultra – modèle noir : 504 € au lieu de 699 € (-28%)

Eureka J15 Pro Ultra : la station auto-nettoyante et l’anti-nœuds actif

Dévoilé à l’IFA 2024, le J15 Pro Ultra est un modèle unique sur le marché : il propose en effet la première station auto-nettoyante de l’industrie. Grâce à un système de racloir intégré, le bac de la base se nettoie tout seul après chaque lavage, évitant l’accumulation de saletés et réduisant l’entretien manuel à zéro.

Il introduit aussi la technologie FlexiRazor, un système de lames vibrantes qui coupent les cheveux emmêlés 400 fois par minute. Certifiée par SGS, cette innovation réduit les bourrages jusqu’à 99 %, une véritable révolution pour les foyers avec des animaux ou des personnes aux cheveux longs.Avec une puissance d’aspiration de 16 200 Pa et la technologie ScrubExtend pour atteindre les bords (98,95 % de couverture validée TÜV Rheinland), le J15 Pro Ultra combine puissance, autonomie et simplicité d’usage. Disponible en Europe depuis fin 2024, il a rapidement trouvé son public.

Eureka J15 Pro Ultra – modèle blanc : 549 € au lieu de 1 099 € (-50%)

Eureka J15 Pro Ultra – modèle noir : 575 € au lieu de 1 099 € (-48%)

Eureka NEW400 : le nettoyeur sans fil simple et polyvalent

Le NEW400 se démarque par sa simplicité d’usage. Cet aspirateur-laveur sans fil permet d’aspirer et de laver les sols en un seul passage, avec une autonomie d’environ 30 minutes. Il s’adapte aussi bien au parquet qu’au carrelage ou au marbre, pour un entretien efficace de toutes les pièces de la maison.

Son système de nettoyage à l’eau courante garantit que la serpillière est toujours alimentée en eau propre, tandis que les deux réservoirs séparés (600 ml propre / 400 ml sale) empêchent toute recontamination. La fonction auto-nettoyage se déclenche d’une simple pression, évitant de manipuler la brosse à la main.Avec son design léger, sa fonction auto-traction et son arrêt automatique en position verticale, le NEW400 mise sur la praticité au quotidien. C’est une solution efficace et accessible pour qui cherche un appareil polyvalent sans se ruiner.

Eureka NEW400 : 129 € au lieu de 189 € (-31%)

Une gamme pour tous les profils

Entre le J12 Ultra, qui automatise tout le processus, le J15 Pro Ultra, qui mise sur la puissance et l’innovation, et le NEW400, plus abordable, Eureka couvre tous les besoins en matière de nettoyage intelligent.

Les Prime Days 2025 sont donc l’occasion parfaite de profiter de remises attractives pour moderniser son intérieur avec des technologies qui changent vraiment la donne !