PS Plus : voici les trois jeux gratuits offerts en décembre 2021 sur PS4 et PS5

Ça devient une habitude, Dealabs est encore le premier à diffuser la liste des jeux à venir sur le PS+. D’après les informations du site de bons plans, celle-ci se composerait de trois jeux PS4, dont un disponible en version PS5.

Godfall Challenger Edition (PS4/PS5)

Mortal Shell (PS4)

LEGO® DC Super-Villains (PS4)

Jeux PS Plus de décembre 2021 – Crédit : Dealabs

Rappelons que ces jeux sont disponibles gratuitement pour les abonnés au PlayStation Plus. Ce service donne accès également au multijoueur sur PS4 et PS5, ainsi qu’à des promotions exclusives et des contenus gratuits pour vos jeux.

Et précisons qu’à l’occasion du Black Friday, Sony brade son abonnement un an. Les 12 mois de PlayStation Plus passent de 59,99 € à 39,99 €. Une aubaine pour profiter au moins de trois jeux gratuits par mois. A noter que les jeux ainsi récupérés sont jouables tant que l’abonnement est actif. S’il arrive à terme, ils restent dans la ludothèque du joueur, mais ne pourront être relancés qu’une fois l’abonnement réactivé.

Godfall Challenger Edition

Lancé avec la PS5 l’an dernier, Godfall n’a pas fait date. Il s’agit d’un dungeon-crawler en coopération présentant un gameplay de hack and slash. Beau, il offre des combats denses, complexes et dynamiques. Les possibilités sont immenses, notamment dans la personnalisation de son chevalier. Malheureusement, le jeu veut en faire trop avec des commandes qui se multiplient, perdant le joueur. Le jeu en lui-même est peu fourni et ses quêtes répétitives. A faire pour sa culture et la beauté des premiers décors crachés par la PS5.

Godfall – Crédit : Gearbox Publishing

Mortal Shell

Mortal Shell est un Souls like. Si vous avez poncé Demon Souls et consorts, voici un petit défi sympa en attendant l’Elden Ring auquel a participé Gearge RR Martin, papa de Game of Thrones. L’ambiance de ce Mortal Shell est glauque à souhait et bien rendue. Il ne réinvente pas le concept des Souls, mais apporte sa pierre à l’édifice avec son concept d’enveloppes. Celles-ci sont des armures d’anciens héros que notre avatar peut chercher et revêtir afin de gagner en puissance avec de nouvelles statistiques.

Mortal Shell – Crédit : Playstack Limited

Lego DC Super Vilains

Enfin, Lego DC Super Vilains est l’incursion de la licence danoise dans l’univers de DC, mais ici dans sa partie méchante. La formule ne varie pas et reste immuable depuis la sortie de Lego Star Wars en 2005. Et force est de constater qu’elle fonctionne toujours à merveille. On explore, construit et on parcourt l’aventure sans même se rendre compte du temps qui passe. Ajoutons à cela un mode coopératif en local et voici vos soirées d’hiver comblées.

Lego DC Super Vilains – Crédits : DC

Source : Dealabs