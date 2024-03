Rise of the Ronin : date de sortie, prix, histoire, gameplay, tout savoir sur l’exclu PS5

Rise of the Ronin est la première grosse exclusivité PS5 de ce début d’année 2024. Ce jeu de rôle et d’action prévoit une authentique plongée dans le Japon du XIXème siècle, à un moment charnière de l’histoire. En attendant sa sortie prochaine, voici tout ce que l’on sait sur le nouveau bébé du studio Team Ninja.

Dévoilé pour la première fois au State of Play de 2022, Rise of the Ronin est un jeu d’action-aventure-RPG en monde ouvert, édité par Sony Interactive Entertainment, et développé par le studio Team Ninja de Koei Tecmo Games, à l’origine de jeux comme Dead or Alive, Nioh, ou encore Wo Long: Fallen Dynasty.

À l’occasion du dernier State of Play, où d’autres pépites comme Helldivers 2 ont été présentées, les développeurs ont dévoilé davantage d’informations au sujet de leur projet star. Rise of the Ronin nous promet une aventure riche en action. Et surtout, une immersion en plein cœur du Japon du XIXème siècle. Dans un contexte historique complexe, marqué par des conflits majeurs qui signeront la fin de l’époque féodale, vous incarnez un ronin (samouraï sans maître) qui s’apprête à changer le cours de l’histoire à grands coups de katana.

Ce titre, qui n’est pas sans rappeler Ghost of Tsushima, est la première grande exclusivité PS5 de ce début d’année, et fait partie des jeux les plus attendus de 2024. Nous lui avons consacré un dossier complet avec toutes les informations qu’il faut connaître à son sujet : date de sortie, prix, histoire, gameplay.

Le lancement de Rise of the Ronin est prévu pour le 22 mars 2024 en exclusivité sur Playstation 5. Il s’agira de la première grosse exclusivité dédiée à la console de Sony. Il est pour l’heure impossible de savoir si le titre sera également porté sur PC à une date ultérieure. D’autres grandes sorties sont attendues ce mois-ci, à l’instar de Alone in the Dark ou encore de Dragon’s Dogma II.

© Playstation

💰 Quel sera le prix de Rise of the Ronin ?

Le jeu Rise of the Ronin sera proposé au prix de 79,99 € en version physique et numérique. Il sera également possible de se procurer une édition numérique spéciale à 89,99 € sur le Playstation Store. En plus d’inclure le jeu complet, cette dernière vous fait profiter de plusieurs bonus :

Un art book digital ;

La bande son numérique ;

Bâton de ninja d’Iga ;

Épées doubles de Toyokuni ;

Pack de tenue d’apparat japonaise ;

Pack d’armure de guerrier Bando.

© Playstation

Étant donné que le titre sort prochainement, il est déjà disponible en précommande. À ce propos, les joueurs qui valident leur achat avant la sortie du titre profiteront de plusieurs bonus de précommande. En effet, ils auront accès de manière anticipé à quatre styles de combat : Hayabusa pour les katanas, Hayabusa pour les naginatas, Nioh pour les katanas et Aisu Kage pour les katanas. De plus, ils profiteront d’un accès anticipé au katana de ninja d’Iga, ainsi qu’à l’ensemble d’armure de ninja d’Iga.

Rise of the Ronin € Rise of the Ronin 60.90€

E.Leclerc 60.90€

Rakuten 60.90€

Carrefour 61.99€

Amazon 68.98€

Fnac 68.99€

Cdiscount 69.99€

Pixmania FR 78.03€

Cultura 79.99€

Boulanger 79.99€ Plus d'offres

📖 Quelle sera l’histoire de Rise of the Ronin ?

L’action de Rise of the Ronin prend place au Japon, en 1863. Une époque troublée par la guerre, les épidémies et les querelles politiques, alors que le shogunat Tokugawa touche à sa fin après 300 ans de règne. Pour ne rien arranger, les navires noirs occidentaux débarquent à la frontière pour semer le trouble et forcer la nation à sortir de sa politique isolationniste.

© Playstation

Le jeu vous propose de plonger au cœur des conflits qui ont touché le Japon dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Ce contexte fait référence à la période historique de Bakumatsu, qui s’est déroulée de 1853 à 1868. Cette dernière marqua le début d’une nouvelle ère dans les relations entre l’Orient et l’Occident. C’est dans ce chaos que vous intervenez, dans le but de changer le destin du Japon.

Vous incarnez un samouraï sans maître, un ronin, dont les choix influeront grandement sur la tournure des évènements. En effet, le scénario de Rise of the Ronin est basé sur un système à choix multiples, qui orientera l’histoire en fonction des alliés que vous choisirez, ou encore des personnages clés que vous déciderez d’assassiner ou non.

© Playstation

Au fil de l’aventure, vous découvrirez diverses villes comme Kyoto, Edo, ou encore la ville portuaire de Yokohama. D’autre part, vous rencontrerez des protagonistes et revivrez des évènements qui ont marqué l’histoire du Japon. Comme l’incident de Sakuradamon, la restauration de la souveraineté de l’Empereur (Taisei Hokan), ou encore la bataille de Toba-Fushimi. Vous prêterez par ailleurs allégeance à l’une des trois principales factions, qui luttaient avec acharnement pour le pouvoir à cette époque : Sabaku (pro-shogunnat), Tobaku (anti-shogunat), ou Obei (forces occidentales).

🕹️ Quel sera le gameplay de Rise of the Ronin ?

Rise of the Ronin est un jeu de rôle et d’action en monde ouvert. Il s’annonce riche en combats et en exploration, comme le montre le trailer de gameplay. Le joueur aura la possibilité de personnaliser l’apparence de son personnage à sa guise. Il sera par exemple possible de modifier son visage, ses cheveux, la forme de son corps, ou encore sa voix.

L’action aura la part belle

L’action sera au cœur du gameplay de Rise of the Ronin, qui promet des séquences de jeu rythmées. Les joueurs qui ont apprécié les précédents jeux du studio Team Ninja devraient fortement apprécier l’expérience. Selon les développeurs, ce titre est l’aboutissement de leurs années de travail sur les anciens jeux.

Ce jeu à composante RPG laissera la possibilité au joueur de choisir entre différents styles de combat. Chacun disposant de ses propres techniques. Il y aura également un système de compétences à débloquer. Il s’agira lors des combats de faire baisser la jauge de ki de vos ennemis. Ce qui les rendra d’autant plus vulnérables à vos attaques.

Par ailleurs et comme expliqué dans la partie précédente, le choix des protagonistes auxquels vous déciderez de vous allier, n’aura pas qu’une influence sur l’histoire, mais aussi sur les techniques que vous pourrez utiliser. Vos alliés vous apporteront en effet des atouts uniques, ainsi que différents bonus en termes de statistiques. Vous pourrez également changer de personnage lors d’un combat. Une mécanique intéressante pour tirer pleinement parti de toutes les possibilités qui s’offrent à vous.

© Playstation

Le joueur aura une grande variété d’armes à sa disposition pour combattre. En effet, il sera possible de faire usage du katana pour découper vos ennemis. Mais également d’un arc pour toucher vos cibles lointaines. Les armes à feu, comme les pistolets, fusils et baïonnettes, seront également de la partie. Vous pourrez par ailleurs maximiser les dégâts en effectuant des combos armes blanches/armes à feu dévastateurs.

Par ailleurs et en plus de servir pendant les phases d’exploration, le grappin sera également un atout de choix en combat. En effet, il vous permettra de frapper vos ennemis, mais également de les déséquilibrer ou de les attirer à vous. Vous pourrez aussi agripper des éléments du décor afin de leur balancer dessus, pour leur infliger encore plus de dégâts.

© Playstation

Rise of the Ronin disposera d’autre part d’un système de contre abouti. Ce dernier vous permettra d’anticiper les attaques de vos ennemis afin de mieux les parer, en respectant un timing précis. Il sera par exemple possible de parer les balles de vos ennemis avec votre fidèle katana. En plus d’affronter des hordes de guerriers et de soldats occidentaux, vous devrez également vous mesurer à des boss, comme un sumo par exemple.

Si le challenge sera de rigueur pour les gamers qui aiment le défi, le jeu se montrera également accessible. En effet, il sera possible de choisir entre trois niveaux de difficulté (Aube, Soleil couchant et Crépuscule), que vous pourrez changer à tout moment en cours de partie. De ce fait, Rise of the Ronin devrait convenir à un large panel de joueurs.

Enfin, et bien que le jeu soit entièrement réalisable en solo, il sera également possible de coopérer avec d’autres joueurs pour venir à bout des missions de l’histoire principale. Vous devrez évidemment disposer d’un abonnement au Playstation Plus pour pouvoir jouer en ligne à jusqu’à trois joueurs.

L’exploration s’annonce riche en possibilités

Les premiers aperçus visuels dévoilent un monde somptueux aux décors variés, que le joueur pourra parcourir à sa guise. En effet, le jeu promet d’offrir une grande liberté de mouvements. Il sera notamment possible de se déplacer à cheval, de nager ou de plonger sous l’eau.

© Playstation

D’autre part, un système de grappin vous permettra de grimper pour atteindre des lieux inaccessibles avec facilité. Mais également pour prendre de la hauteur en un clin d’œil. Vous aurez aussi la possibilité de survoler les environs grâce à une sorte de planneur, l’Avicula. En plus de permettre des déplacements rapides dans les airs, il se montrera utile dans bien des situations. Comme par exemple pour mieux prendre vos ennemis par surprise.

L’Avicula, un moyen de transport aérien idéal pour observer les environs et établir une stratégie © Playstation

D’autre part, le joueur pourra effectuer de nombreuses quêtes secondaires. Il pourra par exemple aider des personnages ou secourir des chats. Mais également trouver des lieux clés, ou encore battre le chrono à une course d’adresse.

🥷 Quels sont les autres jeux de Team Ninja, le studio derrière Rise of the Ronin ?

Fondé en 1995, Team Ninja est un studio japonais de développement de jeux vidéo et une filiale de Koei Tecmo Games. Le studio est à l’origine de nombreux jeux, principalement de combat, d’action-RPG et de hack ‘n’ slash. Le premier jeu du studio n’est autre que le mythique Dead or Alive, arrivé en 1996 sur Playstation, Saturn et sur les bornes d’Arcade. Le dernier volet de la franchise (Dead or Alive 6) qui compte pas moins de 13 opus, est quant à lui sorti 23 ans plus tard en 2019 sur PS4, Xbox One et PC.

Les papas de Rise of the Ronin sont également derrière les jeux Ninja Gaiden, dont le premier volet est sorti sur Xbox en 2004, et le dernier, intitulé Yaiba: Ninja Gaiden Z, en 2014 sur PS3 et Xbox 360. Team Ninja a également co-développé les jeux Metroid: Other M, Fire Emblem Warriors: Three Hopes ou encore Hyrule Warriors, issu de l’univers de la licence phare de Nintendo, The Legend of Zelda. Le studio a par ailleurs travaillé sur le développement des jeux Dissidia Final Fantasy NT (2015) et Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (2022), des titres dérivés de la franchise à succès de Square Enix.

Nioh 2 © Team Ninja

Team Ninja s’est également illustré avec son jeu Nioh. Cet action-RPG et Souls-like vous plonge dans la peau d’un samouraï qui doit lutter contre des démons. Le jeu, sorti en 2017 sur PS4, PS5 et PC, a été acclamé par la critique. Il a eu droit à une suite tout aussi aboutie en 2020, avec Nioh 2. Le dernier titre en date du studio japonais est sorti en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s’agit de Wo Long: Fallen Dynasty, un action-RPG dans la même veine que les Nioh. Avec son gameplay fluide et intense, et sa difficulté comparable à Elden Ring. En bref, une véritable réussite, puisque le jeu s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde.

Wo Long: Fallen Dynasty © Team Ninja