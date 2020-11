PlayStation 5 : Voici où trouver la référence à Final Fantasy 7 dans Astro’s Playroom

Astro’s Playroom cache une référence à Final Fantasy 7 – Crédit : Square Enix

La PlayStation 5 est disponible depuis le 19 novembre en France et certains chanceux ont déjà pu mettre la main dessus et configurer la machine selon leurs préférences. La console de Sony est accompagnée par Astro’s Playroom, démo technologique présentant le potentiel de la manette DualSense et son retour haptique. Bien évidemment, en tant que jeu de lancement, ce dernier apparaît comme un hommage évident à l’histoire d’une PlayStation qui domine le marché depuis des années. De nombreuses références sont disséminées ici et là, dont l’une en rapport avec Final Fantasy 7, dont le remake propose une fin alternative. Et voici où la trouver.

Un easter egg se cache dans Astro’s Playroom en référence à Final Fantasy 7

La fameuse épée de Cloud dans Astro’s Playroom – Crédit : ScreenRant

Astro’s Playroom n’y va pas avec le dos de la cuillère quand il s’agit de rendre hommage aux jeux de la PlayStation. Les joueurs ont déjà mis la main sur les easter eggs en référence à Uncharted, Spyro, The Last of Us, Days Gone, Dreams ou God of War. Sans oublier les jeux multiplateformes, comme Resident Evil. Celle qui nous intéresse aujourd’hui concerne Final Fantasy 7, qui a signé son retour sur PlayStation 4 sous forme de remake acclamé par les joueurs et la presse.

Pour trouver l’easter egg, il faut quitter le Turbo Trail dans le premier niveau du SSD Speedway, à peu près à mi-chemin, et atterrir sur une petite surface métallique avec le deltaplane. On voit alors un groupe de robots qui regarde l’épée géante de Cloud, héros de Final Fantasy 7, qui sort du sol. Un faisceau lumineux entoure l’arme. La vidéo ci-dessus montre la marche à suivre (du début jusqu’à 1:58)

Cette référence à Final Fantasy 7 étonne peu. Le jeu de Squaresoft, désormais appelée Square Enix, introduit pour la première fois la licence à la 3D. Il s’agit d’un J-RPG culte et acclamé, mettant en scène un mercenaire appelé Cloud accompagné de personnages attachants. Final Fantasy 7 a un lien très fort avec la PlayStation puisqu’il s’agissait d’une exclusivité pendant des années (disponible sur la première PlayStation, PlayStation 3 et PlayStation 4). Désormais, le jeu original de 1997 est également sur PC, Switch, Xbox One, iOS, Android et PSP.

Source : ScreenRant