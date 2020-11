PS5 : La console d’un Youtubeur déjà HS laisse craindre un gros problème touchant le SSD

Le youtubeur ACG a déclaré que sa PlayStation 5 est déjà « 100% hors service », à cause d’un problème lié au SSD. D’après les premières constatations, il se pourrait que ce problème soit sérieux et puisse toucher de nombreux utilisateurs.

On le sait, les lancements de nouvelles consoles sont toujours entrecoupés de problèmes matériels ou logiciels. Lancer un produit dans de telles proportions, et avec de tels volumes, comporte inexorablement son lot de problèmes. Ce phénomène courant semble se confirmer avec le lancement de la PlayStation 5. Même pas encore sortie pour le grand public, il semblerait que la console rencontre déjà des problèmes. Cela concernerait notamment son SSD. Un comble quand on sait que le constructeur japonais a largement vanté les capacités de son nouveau stockage. Après les gros problèmes de stocks impactant les précommandes de la PS5, Sony se serait bien passé d’un tel désagrément.

Crédits : Twitter/@JeremyPenter

Le créateur de contenu ACG, très suivi sur la plateforme YouTube, a rencontré un problème qui a fini par briquer sa console, la rendant 100% inutilisable. Il semble que le problème vienne du stockage, qui aurait été corrompu à cause d’un problème de formatage des données. Une information inquiétante, d’autant que d’autres youtubeurs semblent également touchés par ce phénomène. Ce problème a pour conséquence l’apparition d’une fenêtre annonçant la reconstruction du stockage. Un problème qui pourrait n’être qu’une formalité s’il est logiciel, mais qui pourrait s’avérer dramatique s’il provient d’une anomalie matérielle.

PS5 : problème de SSD, on ne sait pas s’il est d’origine matérielle ou logicielle

Le cas de ACG n’est apparemment pas isolé, d’autres youtubeurs ayant également rapporté le problème. Il semble que la console rencontre une erreur au niveau de son stockage. Reste à savoir maintenant si le problème est logiciel. Si tel est le cas, il sera probablement corrigé rapidement grâce à une mise à jour. En revanche, si le problème s’avère être lié au SSD en lui-même, il prendrait rapidement une toute autre ampleur pour Sony. Le constructeur pourrait alors avoir à rappeler les consoles touchées par le problème, ou avoir à gérer des milliers de retours au SAV. Un problème dont Sony se passerait volontiers, alors que les contraintes de stocks sont déjà compliqués à gérer.

Sony, malgré les premiers avis positifs sur sa nouvelle console, et notamment son interface et sa manette, est sous le feu des critiques. De nombreux problèmes entachent le lancement de la PS5, notamment les stocks largement insuffisants, mais également une communication pré-lancement qui a agacé beaucoup d’observateurs. Le constructeur a en effet attendu le dernier moment pour communiquer certaines informations décevantes, comme la non présence d’extension de stockage au lancement, ou encore l’incompatibilité de la console avec le 1440p natif. Sans parler de l’espace de stockage rachitique du SSD, justement. Espérons que la firme japonaise se tienne prête à réagir rapidement afin de ne pas rater le lancement de sa nouvelle console.

