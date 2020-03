PS5 : Sony annonce la fin des temps de chargement et un son 3D immersif

La PS5 s’est un peu plus dévoilée lors d’une conférence tenue par Sony à l’adresse des développeurs. SSD, son 3D, ray tracing et puissance brute, on vous rapporte tout ici.

Sony devait tenir une conférence PS5 lors de la GDC 2020. La pandémie de Covid-19 a obligé le constructeur à tenir son évènement à huis clos avec une diffusion en ligne, sur YouTube. Et si l’on n’a pas eu toutes les informations voulues sur cette PS5, comme notamment son design ou ses fonctionnalités, on a pu glaner de nombreux détails techniques permettant de juger de sa puissance.

Crédit : PlayStation

Comme son nom l’indique, la Game Developper Conference est dédiée aux développeurs. Exit donc la présentation classique qui se concentre sur les atours de la console qui intéresseront les joueurs.

Non, Mark Cerny, l’architecte en chef de la PS5 qui a officié durant près d’une heure, s’est penché sur les entrailles profondes de la future console, détaillant son SSD, sa mémoire vive ou encore ses possibilités audio. Nous avons retenu l’essentiel que nous vous livrons ici.

Sony PS5 Sony PS4 CPU Zen 2 / 8 coeurs à 3,5 GHz Jaguar / 8 coeurs à 1,6 GHz GPU RDNA 2 GNC Puissance GPU 10,28 TFlops / 36 unités de calcul à 2,23 GHz 1,84 TFlops / 18 unités de calcul à 800 MHz RAM 16 Go GDDR6 8 Go GDDR5 Bande passante de la RAM 448 Go/s 176 Go/s Stockage interne SSD 825 Go HDD 500 Go / 1 To Extension de stockage Slot SSD Disque dur remplaçable Stockage externe USB USB Support optique Lecteur Blu-ray 4K Lecteur Blu-ray

La PS5 est 100 fois plus rapide que la PS4

Première information intéressante, la PS5 sera équipée d’un SSD. Mark Cerny l’a martelé, c’était la demande première des développeurs. Ce SSD sera d’une très grande capacité : 825 Go. Il s’agira d’un modèle spécifique très performant. Mis à côté du disque dur de la PS4, c’est le jour et la nuit. La vitesse de calcul passe de 50/100 Mo/s à « 5 Go/s au moins ». Le temps de recherche d’un fichier sera instantané. Et concernant les temps de chargement, on passe de 1 Go en 20 secondes à 2 Go en 0,27 seconde. Autant dire qu’il n’y aura plus d’attente en jeu avec cette PS5. Au global, ce SSD permet à la PS5 d’être 100 fois plus rapide que la PS4.

Crédit : PlayStation

Ce SSD étant extrêmement performant, Sony n’installe que 16 Go de Ram en GDDR6 dans sa machine. Selon le constructeur, c’est suffisant. À noter enfin qu’il sera possible d’ajouter un autre SSD au format M.2 dans la console. Il devra respecter les caractéristiques de celui déjà installé afin de pouvoir fonctionner de la même manière. Cet autre support ne servira pas qu’au stockage brut, mais pourra accueillir l’installation de jeux.

Mark Cerny a également réaffirmé la rétrocompatibilité avec la PS4 et la PS4 Pro. Cependant, il a expliqué que la mise en oeuvre de cette fonction était très compliquée. Aucune information sur la forme qu’elle prendra : uniquement avec des jeux dématérialisés ou aussi avec leurs versions physiques, il faudra patienter pour le savoir. En revanche, la rétrocompatibilité avec les jeux PS1, PS2 et PS3 ne semble pas prévue.

Crédit : PlayStation

La PS5 est graphiquement moins puissante que la Xbox Series X

Au coeur de la PS5, on trouvera un processeur Zen 2 à 8 coeurs cadencés à 3,5 GHz. Le processeur graphique, quant à lui, s’appuie sur l’architecture RDNA 2 d’AMD, laquelle est compatible avec le ray tracing. Illumination, audio, ombres, réflexion, ce sera un ray tracing complet.

La puissance de calcul brute de cette puce graphique est de 10,28 téraflops. À titre de comparaison, celle de la Xbox Series X développe 12 téraflops. On est donc en dessous, mais il faudra juger sur pièce avec le travail des développeurs de jeux autour de ces configurations.

Crédit : PlayStation

Mark Cerny a également évoqué l’audio. C’est une partie importante pour Sony. La PS5 utilisera un système d’audio 3D qui plongera le joueur dans l’action. Un son immersif qui viendra tout autour de lui. Le procédé sera aussi bien fonctionnel avec que sans casque audio.

Voilà les informations que l’on peut ajouter aujourd’hui sur la PS5. Une conférence qui confirme des points, mais ne révolutionne pas ce que l’on en savait déjà. Il faudra encore patienter pour la découvrir complètement. Sa sortie, quant à elle, est maintenue à la fin de l’année 2020. BAAS, l’agence de service de presse d’Amsterdam pour Sony Interactive Entertainment Benelux a indiqué à LetsGoDigital que « le coronavirus n’a pas encore retardé le lancement de la PlayStation 5 pour le moment. »