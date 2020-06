PS5 : son design inspire une tonne de mèmes

Crédit : Sony

La présentation officielle de la PS5 et la PS5 Digital Edition, a secoué Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux. Le design des deux consoles next-gen est très inédit avec son look futuriste. Les internautes ne savent toujours pas quoi en penser, mais beaucoup se sont mis d’accord pour affirmer que Sony s’est fortement inspiré des modems et routeurs internet. Et oui, il n’a fallu que quelques heures, voire minutes, pour que la vague de mèmes submerge les réseaux sociaux. Voyez par vous-même les meilleures pépites dénichées sur le web.

PS5 : oui, elle peut être posée à l’horizontal

Les mèmes de la PlayStation 5 ne se tarissent pas, bien au contraire

Le design de la PS5 est élégant, épuré et arrondi pour obtenir le look parfait d’une console next-gen. Enfin, tout le monde n’est pas de cet avis. Pour certains internautes, son look inattendu est la porte ouverte aux créations diverses et variées. En effet, les mèmes viennent de débarquer depuis seulement quelques heures, mais ils font déjà preuve de créativité.

A en croire les internautes, la PlayStation 5 ressemble à beaucoup de choses sauf à une console de jeux vidéo. Parmi les meilleurs tweets, on peut retrouver un bec de canard, un taco, la Tour de Sauron, un modem, un monument architectural etc. Vous l’aurez compris, le design de la PS5 inspire de très nombreux mèmes.

The PS5 design is pretty fowl pic.twitter.com/VeoWeCnNBN — Anthony (@kindekuma) June 11, 2020

Si vous vous souvenez, le modèle bi-ton en noir et blanc de la manette DualSense avait aussi été colorisé par les internautes en avril dernier. Maintenant que le design, les spécifications techniques, les accessoires et les jeux à venir ont été présentés par Sony, il ne nous reste plus qu’à attendre l’annonce du prix des deux consoles.

