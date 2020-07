PS5 : l’absence des temps de chargement a un inconvénient

Crédit : Sony

La console next-gen de Sony a une fiche technique très prometteuse. Son design est lui aussi innovant, mais sa couleur blanche ne fait pas forcément l’unanimité. Heureusement que Sony va la sortir en d’autres couleurs dont le traditionnel noir de la marque. Pour en revenir à ses spécificités techniques, la puce graphique de la PS5 a une puissance de calcul brute de 10,28 téraflops. En plus du GPU, l’un des points sur lequel Sony a toujours insisté est le SSD ultrarapide de 825 Go. Ce dernier supprime tout simplement les temps de chargement grâce à sa bande passante de 5 Go/s.

La disparition des artworks, des indices et des astuces

Tous les joueurs sont ravis à l’idée de pouvoir jouer à un jeu sans être régulièrement coupés par l’écran de chargement, à l’exception peut-être de ceux qui en profitent pour élaborer leur stratégie de combat ou jeter un coup d’œil à leur smartphone. Il faut tout de même avouer que les écrans de chargement de certains jeux ne sont pas tous désagréables. Certains proposent des artworks très jolis. Ils offrent en plus des astuces et des informations. Nous pensons notamment à ceux d’Assassin’s Creed, de Skyrim et de Fallout 4 qui sont d’excellents exemples.

Selon Ryan Shah du studio indépendant Kitatus and Friends qui en a discuté avec nos confrères de Wccftech, l’absence de temps de chargement sur la PS5 a un inconvénient. Il a déclaré que « beaucoup d’indices importants concernant l’histoire sont affichés pendant l’écran de chargement, ainsi que des conseils sur la façon de jouer […] maintenant ils [les développeurs] n’auront plus cette occasion. Ils vont devoir penser à une autre façon de présenter ces informations, ce qui est intéressant et dont peu de personnes y ont pensé pour le moment ».

Bien entendu, cet inconvénient touche particulièrement les développeurs et non les joueurs. Ils vont devoir trouver un moyen pour continuer à faire passer des informations aux utilisateurs sans écran de chargement. Par exemple, ils pourraient décider d’allonger le tutoriel et de le rendre plus complet afin que les joueurs démarrent leur expérience avec toutes les informations nécessaires en tête. Pour ceux qui font des pauses de plusieurs mois pendant l’aventure, les développeurs pourraient par exemple penser à une sorte de résumé de l’histoire. Il serait accessible depuis le menu principal, comme c’est déjà le cas sur certains jeux.

Quoiqu’il en soit, les joueurs ne regretteront sûrement pas les temps de chargement. Pour le moment, tout le monde attend avec impatience l’ouverture des précommandes qui ne devrait pas tarder.

Source : Comic Book