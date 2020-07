Et si la PS5 était noire ?

Crédit : Giuseppe Spinelli – YouTube

La DualSense est la nouvelle manette officielle de la PS5. Depuis sa révélation en avril dernier, les fans savaient que la console sortirait en couleur blanche. Cela ne les a pas empêché d’être très surpris par le look de la console lorsque Sony l’a dévoilé le 11 juin dernier avec sa finition bi-ton en noir et blanc. Il faut reconnaître que le constructeur japonais a pris un risque conséquent en brisant sa lignée de consoles qui était totalement noire depuis la PS2. Qu’il plaise ou non, le look de la PS5 est élégant et futuriste. Son design a d’ailleurs inspiré une tonne de mèmes quelques heures seulement après son annonce.

Cependant, la couleur blanche n’est pas pour tout le monde, que vous soyez un puriste PlayStation ou que vous n’aimiez tout simplement pas la palette de couleurs choisie. Heureusement, Sony a confirmé que d’autres couleurs de la console sont à venir. Il est fortement probable que la fameuse couleur noire soit la prochaine à faire son retour.

En attendant, vous pouvez découvrir la création du designer italien, Giuseppe Spinnelli. Il a travaillé sur un concept d’une version noire de la PS5. La qualité du design final et de la vidéo frôle tellement la perfection que l’on pourrait facilement confondre son travail avec une véritable annonce officielle.

Les fans des consoles PlayStation arborant les couleurs traditionnelles de la marque vont espérer que ce design créé soit le même que Sony ait prévu de lancer. Giuseppe Spinnelli n’a pas bâclé le travail, il a également recouvert la DualSense d’un noir sombre. Les internautes avaient déjà eu l’occasion de coloriser la manette après son annonce officielle. Le designer italien n’a pas non plus oublié de conceptualiser la PS5 Digital Edition en noir.

Source : Tom’s Guide