PS5 Pro : on connaît enfin son prix et sa date de sortie, sa présentation est imminente

Enfin ! La PlayStation 5 Pro, longtemps attendue, pourrait enfin sortir de l’ombre. Les dates se précisent, et les rumeurs s’intensifient. Plus puissante mais aussi plus chère, cette nouvelle console pourrait bien bouleverser l’univers du gaming d’ici peu, juste à temps pour les fêtes.

PS5 Pro © Tom’s Guide

C’est l’excitation chez les gamers et pour cause : la PlayStation 5 Pro, dont on parle depuis des mois, pourrait bien être annoncée officiellement le 9 septembre. Malgré son absence remarquée à la Gamescom 2024, la console était sur toutes les lèvres. Plusieurs développeurs présents avaient déjà des infos sur cette nouvelle version, ce qui confirme que ce n’est plus vraiment un secret.

Une sortie imminente et un prix logiquement plus élevé pour la PS5 Pro

D’après une fuite récente provenant de 4chan, un site web à la réputation sulfureuse mais qui a parfois ses bons coups, la PS5 Pro arriverait en deux versions, tout comme le modèle de base.

La version digitale serait proposée à 599 $, tandis que la version classique avec lecteur de disques avoisinerait les 699 $. Cette augmentation de 100 $ par rapport aux modèles actuels n’a rien de surprenant compte tenu des performances améliorées promises.

Ce qui est un peu plus surprenant, c’est la manière dont Sony pourrait annoncer cette console : sans grande cérémonie, juste par un simple billet de blog. Ce lancement discret serait suivi d’une mise en vente prévue pour le 6 décembre.

En France, il est donc probable que la PS5 Pro soit proposée à 599 € ou 609 € pour la version digitale et 699 € ou 709 € pour la version avec lecteur de disques. Cela reste une estimation, mais elle est cohérente avec les précédents lancements de Sony en Europe.

Il semble également que les rumeurs sur un stockage interne de 2 To en SSD NVMe pour la PS5 Pro soient fausses. La console ressemblerait beaucoup aux rendus montrés récemment par Bilibilkun, certains allant jusqu’à dire qu’elle rappelle un logo Adidas. On attend de voir si cette comparaison est bien fondée, mais l’esthétique de la console suscite déjà la curiosité.

Enfin, même si Sony ne devrait pas lancer de nouveaux jeux en même temps que la PS5 Pro, les joueurs peuvent s’attendre à des mises à jour pour leurs titres actuels, permettant d’atteindre les 120 FPS en 4K, de quoi justifier le label « PlayStation 5 Pro Enhanced » que tout le monde voudra voir apparaître sur sa ludothèque.