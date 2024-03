PS5 Pro : préparez-vous à être bluffés par des jeux en 4K 120 FPS et 8K 60 FPS grâce au PSSR

PS5 Pro © Sony

Sony pourrait frapper fort dans l’industrie vidéoludique avec l’introduction de sa technologie d’upscaling maison : PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Cette innovation prometteuse vise à offrir des niveaux de performance et de qualité d’image inédits sur les consoles de nouvelle génération, ouvrant la porte à une expérience de jeu immersive et fluide.

L’upscaling repose sur des algorithmes intelligents pour augmenter la résolution d’une image ou d’une vidéo. Cette technique permet de profiter d’une meilleure qualité visuelle sur des écrans haute définition (sans nécessairement investir dans une carte graphique surpuissante).

PSSR : une technologie d’upscaling pour des jeux en 4K 120 FPS et 8K 60 FPS signée Sony

Selon les informations exclusives d’Insider Gaming, Sony vise la 4K 120 FPS et la 8K 60 FPS grâce à PSSR avec sa PS5 Pro, dont la fiche technique a récemment fuité. Des résolutions et des fréquences d’images qui, si elles se concrétisent, permettraient de profiter de jeux bien plus jolis et fluides.

En revanche, les limitations matérielles de la PS5 Pro pourraient freiner l’exploitation optimale de PSSR sur cette console. Atteindre les objectifs ambitieux fixés par Sony nécessiterait probablement l’avènement de futures générations de consoles comme la PS6, dotées de puissances de calcul encore plus élevées. Et surtout de TV compatibles 8K, puisqu’à ce jour, peu de joueurs en sont équipés dans leurs salons.

En attendant l’arrivée de consoles plus puissantes, le PSSR promet d’apporter des améliorations significatives à la qualité d’image et à la fluidité des jeux, que ce soit sur PS5 Pro et, peut-être, sur PS5. Deux exemples concrets illustrent le potentiel de cette technologie :

Jeu 1 : Atteindre une qualité visuelle proche du mode Fidélité (1800p) tout en conservant la fluidité du mode Performance (60 FPS), offrant le meilleur des deux mondes.

Atteindre une qualité visuelle proche du mode Fidélité (1800p) tout en conservant la fluidité du mode Performance (60 FPS), offrant le meilleur des deux mondes. Jeu 2 : Activer le ray tracing sans sacrifier la fluidité du jeu (60 FPS), pour une expérience visuelle enrichie et immersive sans compromis.

Si Sony parvient à concrétiser ses ambitions avec PSSR, la PS5 Pro pourrait bien devenir la console la plus performante de sa génération. Reste à voir si cette technologie sera en mesure de tenir ses promesses, mais une chose est sûre : l’avenir du jeu vidéo sera synonyme d’IA.