PS5 : une IA pourrait bientôt remplacer les joueurs

Parmi les nombreux brevets récemment déposés par Sony, bon nombre d’entre eux se concentrent sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique aussi appelé machine learning. L’un de ces brevets détaille spécifiquement une intelligence artificielle qui pourrait remplacer les joueurs. Alors, les jeux PS5 vont-ils bientôt pouvoir jouer tout seuls sans avoir quelqu’un derrière la manette ?

Les intelligences artificielles ont déjà fait leurs preuves dans les jeux vidéo. On pense notamment aux soldats russes dans Metal Gear Solid V : The Phantom Pain ou encore au Xénomorphe dans Alien : Isolation. Ces IA sont capables d’analyser le comportement des joueurs pour adapter leurs actions. Il ne faut pas non plus oublier l’IA Sophy de Gran Turismo 7 qui est une excellente pilote. D’ailleurs, Gran Turismo 7 pourrait bientôt avoir droit à son propre portage PC.

L’IA de Sony pourrait remplacer un joueur AFK en multi ou aider à passer un obstacle difficile en solo

Le brevet de Sony détaille une IA capable d’imiter le comportement d’un joueur en particulier. Elle analyse donc son comportement jusqu’à pouvoir le reproduire. Ainsi, l’IA pourrait prendre le contrôle des personnages des jeux PS5 pendant que le joueur lui-même ne peut pas le faire.

À quoi cela servirait-il au juste ? Selon Sony, cette IA permettrait aux joueurs de ne pas être inactifs pendant une partie multijoueur s’ils doivent manger, faire une pause, travailler, par exemple. Dans certains jeux multi, un joueur « AFK » ou inactif ne serait-ce que pendant quelques minutes peut pénaliser toute son équipe. On imagine donc que l’IA remplacerait temporairement le joueur en imitant au mieux son comportement, voire en étant meilleure que lui.

Cette intelligence artificielle pourrait aussi servir dans les jeux en solo. Par exemple, si le joueur n’arrive pas à franchir un certain obstacle ou à résoudre une énigme, il pourrait demander à l’IA de le faire à sa place. Le joueur ne perdrait ainsi pas de temps à chercher la solution sur Google, puis à l’appliquer dans le jeu.

Bien entendu, tous les brevets de Sony ne voient pas le jour. Ce n’est donc pas certain que le développement de cette IA aboutisse à une fonctionnalité disponible sur PS5. Si c’est le cas, Sony devra faire en sorte que les joueurs savent à quel moment ils ont affaire à une IA en multijoueur. De nombreux joueurs risquent aussi d’être contre l’idée d’affronter des IA aussi performantes en multi. D’ailleurs, Meta a développé de son côté une IA capable de négocier avec des humains pour gagner au jeu de stratégie Diplomacy.

