Un Final Fantasy bientôt ajouté au PS Plus, un vendeur de boîtiers IPTV se fait pincer : c’est le récap’ !

Les jeux de juillet du PS Plus Extra ont fuité avec un Final Fantasy au menu, un vendeur de boîtiers IPTV illégaux écope d’une amende à plus d’un million de dollars, Samsung présente sa bague Galaxy Ring lors du Unpacked à Paris : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait le premier SSD grande capacité de 60 To de Samsung, que Windows 11 22H2 c’était terminé, et que la saison 2 de Mercredi battait déjà un record. Ce jeudi, c’est PS Plus, IPTV illégale, et Galaxy Ring. Bonne lecture !

Samsung officialise la Galaxy Ring, sa nouvelle bague connectée

Samsung

Teasée en janvier dernier lors de l’événement dédié aux Galaxy S24, la Galaxy Ring s’était un peu plus dévoilée au MWC 2024, le grand salon de la mobilité, sans qu’on ait connaissance de sa date de lancement, ni de son prix. Bien décidé à devenir leader sur ce marché potentiellement lucratif (3 personnes sur 4 se disent intéressées par un tel produit), Samsung vient enfin d’officialiser le lancement de cette Galaxy Ring lors de son dernier évènement Unpacked, qui se déroulait hier à Paris.

Un vendeur de boîtiers IPTV écope d’une amende d’un million de dollars

© Envato

Marcelino Padilla et Danny Contreras, vendaient des boîtiers IPTV comprenant des abonnements à tous les services de streaming et à des chaînes payantes directement sur Facebook. Malheureusement pour les californiens, leur activité n’a échappé ni à DISH Network, exploitant plusieurs chaînes TV payantes, ni à Sling TV, un service de streaming américain. Les deux sociétés ont déposé plainte contre Danny Contreras et Marcelino Padilla en mai dernier. Ce dernier se servait de son vrai nom et pour vendre les boîtiers IPTV, permettant aux ayants droit et à la justice de l’identifier facilement. Il a écopé d’une amende très salée.

Les jeux du PS Plus Extra de juillet fuitent

© Sony

Comme souvent, le site Dealabs a révélé en avance les jeux qui arriveront dans le catalogue du PS Plus Extra. Le 17 juillet prochain, un certain Crisis Core Reunion : Final Fantasy 7 devrait arriver sur le service de Sony. Pour rappel, il s’agit d’une préquelle à l’histoire de Final Fantasy 7 dans laquelle vous incarnez Zack Fair, un membre du SOLDAT, l’unité d’élite de la Shinra. Le jeune homme va rapidement percevoir que la compagnie et ses combattants les plus aguerris cachent de lourds secrets. De quoi beaucoup mieux comprendre l’histoire de Final Fantasy 7 Rebirth.