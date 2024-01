PS5 : une nouvelle DualSense arrive en France, son autonomie serait exceptionnelle

La DualSense V2, une nouvelle manette PS5, apparaît chez plusieurs revendeurs dont des plateformes françaises. Le périphérique promet une autonomie largement plus élevée que le modèle actuel et un poids réduit.

En avril 2020, Sony dévoilait pour la première fois la DualSense de la PS5. Le périphérique fascinait alors aussi bien la presse que les joueurs avec ses capacités de retours haptiques et de gâchettes adaptatives. Finalement, seuls quelques jeux comme Ratchet and Clank : Rift Apart, Returnal, ou Stray utilisent pleinement les fonctionnalités de la manette.

Est-ce un mal pour un bien ? Certains joueurs diront que oui étant donné l’autonomie assez juste de la DualSense, surtout lorsque ses capacités sont utilisées. Bonne nouvelle, Sony pourrait lancer très bientôt une nouvelle manette avec une batterie nettement meilleure sur le marché.

La DualSense V2 de la PS5 promet une autonomie largement plus élevée

La plateforme d’e-commerce Best Buy Canada vient de mettre en ligne une DualSense V2 sur son site Internet. Même s’il est actuellement impossible de précommander la manette encore non annoncée officiellement par Sony, la fiche technique du produit révèle une information capitale.

À lire > Tout ce qu'il faut savoir sur la PS5 Slim

Grâce à elle, on apprend que cette version inédite de la manette PS5 proposerait une autonomie de 12 heures, soit bien plus que la DualSense actuelle. Notez qu’aujourd’hui, il faut entre 4 et 6 heures pour épuiser complètement la batterie d’une manette PlayStation 5 chargée au maximum. Best Buy indique qu’une station de charge est aussi fournie avec le périphérique de contrôle. Enfin, la manette sera plus légère, passant de 360g à 280g.

Chez nous, la DualSense V2 est déjà visible chez des revendeurs comme Cultura ou Boulanger. Son prix est fixé à 69,99 € et la livraison commencera à partir de ce 12 janvier (seul Cultura propose du stock à l’heure où nous écrivons ces lignes).

Étant donné que son tarif est similaire, elle devrait progressivement remplacer la manette de base. Sony pourrait faire une annonce concernant la DualSense V2 dans les prochaines heures… ou rester muet, comme lorsqu’un nouveau châssis de la PS5 arrive sur le marché.

Est-ce que le constructeur japonais livre cette manette retravaillée en prévision de la sortie de la PS5 Pro en 2024 ? Possible. Rappelons que selon Jeff Grubb, la machine pourrait arriver en septembre prochain, alors que Tom Henderson mise plutôt sur une commercialisation en novembre 2024.

