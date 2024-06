Rétrocompatibilité PS3 sur PS5 : Sony serait prêt à exaucer les voeux des joueurs nostalgiques

Des rumeurs persistantes circulent depuis peu, suggérant que Sony s’apprête à introduire une rétrocompatibilité partielle de la PlayStation 3 sur la PS5. Cette nouvelle, accueillie avec enthousiasme par les plus nostalgiques, pourrait bien donner une seconde vie à une bibliothèque de jeux vidéo emblématiques.

PS3 sur PS5 : un rêve bientôt réalité ?

Selon Nick Baker, un informateur fiable du monde vidéoludique, Sony travaillerait activement sur la mise en place de cette fonctionnalité. Bien qu’aucun détail officiel n’ait été dévoilé, Baker affirme avoir entendu de sources fiables que Sony se concentrait sur une sélection de titres PS3 spécifiques.

Il suffit donc d’imaginer : des jeux comme Uncharted 2: Among Thieves, God of War III, Killzone 2 ou encore Demon’s Souls (l’original) pourraient figurer sur la liste des heureux élus.

En revanche, Baker ne précise pas si des améliorations graphiques ou de performances sont à prévoir. Si c’était le cas, cela pourrait se traduire par une résolution plus élevée, une fluidité accrue, ou encore des textures retravaillées.

L’arrivée de la rétrocompatibilité PS3 sur PS5 comblerait un fossé important dans la collection de jeux jouables sur la nouvelle console. La PS4, elle, bénéficie d’une rétrocompatibilité quasi-totale, permettant aux joueurs de profiter d’un vaste catalogue de titres. L’absence de prise en charge des jeux PS3 sur PS5 avait donc été une source de déception pour certains.

Si cette rumeur se confirme, il est probable que Sony communique plus d’informations dans les mois à venir, notamment sur la liste des jeux compatibles, et les éventuelles améliorations prévues. Et quoi qu’on en pense, cela permettrait à la console de se démarquer encore plus de ses concurrentes et de toucher un public encore plus large.