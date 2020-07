Les astronomes ont identifié le meilleur endroit de la planète pour observer les étoiles

La recherche a été menée par une équipe de scientifiques de Chine, d’Australie et de l’Université de Colombie-Britannique (UBC), et elle a été publiée dans la revue Nature. Les chercheurs affirment que le Dôme A est l’un des endroits les plus froids et les plus éloignés. Il offre la vue la plus claire des étoiles la nuit en raison de la haute altitude, de la basse température et des longues périodes d’obscurité continue. Cet endroit possède également une atmosphère assez stable.

Crédit : Denis Degioanni / Unsplash

La température peut baisser jusqu’à -90°C dans cette région. L’emplacement éloigné du Dôme A, également connu sous le nom de Dôme Argus, présente des défis considérables. Les scientifiques qui espèrent s’installer à cet endroit devront, en plus de faire face au froid extrême, parcourir 1 200 kilomètres à l’intérieur du continent antarctique.

Première image d’un système multiplanétaire autour d’une étoile semblable au soleil

D’avril à août 2019, des instruments installés sur une tour de 8 mètres de haut à la station de recherche chinoise de Kunlun, située à cet endroit, ont suivi la manière dont les turbulences atmosphériques de la Terre déformaient la lumière des étoiles entrantes. Une station météorologique située à proximité surveillait également les conditions atmosphériques, telles que la température et la vitesse du vent. À l’aide de ces observations, les chercheurs ont caractérisé la couche limite (la zone d’interface entre un corps et le fluide environnant lors d’un mouvement relatif entre les deux) du Dôme A et son effet sur les observations au télescope.

Les meilleures conditions atmosphériques enregistrées ont permis à un télescope d’observer les étoiles dans des conditions idéales. C’est « vraiment quelque chose qu’on obtient rarement au Chili ou sur le Mauna Kea (Hawaï)« , a déclaré Marc Sarazin, physicien appliqué à l’Observatoire européen austral de Munich, qui n’a pas participé aux travaux. Cela aurait été l’endroit parfait pour observer la comète NEOWISE.

Une supernova thermonucléaire éjecte une étoile naine blanche dans la Voie lactée

Comment se rendre à cet endroit ?

D’abord, il faut aller en Antarctique. Le voyage n’est plus réservé aux scientifiques, mais vous devez prendre un brise-glace pour pouvoir être déposé sur la côte est de l’Antarctique. Un hélicoptère devra vous transporter du navire sur le continent glacé, puis le vrai voyage commence. De là, vous traverserez la glace dans un véhicule ressemblant à un conteneur de transport, tiré par un tracteur à environ 10 kilomètres à l’heure. Il faut environ deux semaines pour arriver à destination.

Source : nature