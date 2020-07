Qualcomm Quick Charge 5.0 : rechargez votre téléphone à 50 % en seulement 5 minutes

Qualcomm a lancé Quick Charge 5, la dernière norme de recharge rapide de l’entreprise, et elle apporte de grandes promesses : plus de 100W de vitesse de recharge sur un smartphone, avec la possibilité de charger un appareil de 0 à 50 % en cinq minutes ou de charger complètement un téléphone en 15 minutes.

Un peu plus de trois ans après l’annonce de Quick Charge 4+, cette nouvelle norme devrait être intégrée aux smartphones au cours des prochains mois, et les accessoires qui l’accompagnent devraient suivre.

Crédit : Qualcomm

Les chiffres de Qualcomm sont basés sur une batterie de 4500 mAh avec une configuration de cellules empilées (appelées « 2S » et « 2SnP » dans les diapositives), lui permettant d’envoyer 50W dans chaque cellule, pour un total de 100W de puissance de charge. Selon Qualcomm, l’architecture de la batterie à deux cellules contribue à l’efficacité de la charge. Celle-ci est 70 % plus élevée et 10 °C plus froide que la Quick Charge 4 (qui, rappelons-le, une norme vieille de trois ans).

Quick charge 5.0 est conforme à l’USB-PD, un protocole de charge standard conçu pour les mobiles et les ordinateurs portables. La compatibilité avec l’USB-PD est particulièrement cruciale car il prend également en charge une puissance et une tension élevées.

Cela signifie qu’au lieu de vous fier aux chargeurs propriétaires de la marque de votre téléphone, vous aurez la possibilité d’utiliser des chargeurs tiers, y compris ceux de votre ordinateur portable, pour charger à très grande vitesse.

Quels smartphones supportent ce protocole ?

Quick Charge 5.0 est rétrocompatible, donc si vous utilisez un chargeur Quick Charge 5.0 avec un téléphone qui prend en charge Quick Charge 3.0, vous obtiendrez toujours les vitesses de Quick Charge 3.0 sur cet appareil.

La nouvelle norme est prise en charge par le Snapdragon 865 et le Snapdragon 865 Plus, mais les fabricants devront mettre en place la technologie pour que leurs appareils en tirent parti. En d’autres termes, ce n’est pas parce que vous avez un téléphone avec un Snapdragon 865 que vous pourrez utiliser Quick Charge 5.0. C’est une technologie prévue pour les futurs smartphones uniquement.

Source : Qualcomm