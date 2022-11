Quels sont les avantages et les inconvénients d’un VPN ?

Alors qu’on entend de plus en plus parler des VPN, une question se pose : quels en sont les avantages et les inconvénients ? Pas de panique, on vous dit tout ci-dessous.

Le VPN est devenu un outil incontournable aujourd’hui sur Internet. Très utile, il vous permet de passer par un serveur sécurisé qui chiffre vos données lorsque vous naviguez sur Internet. Anonymat, sécurité, usages à l’international, etc. Les avantages d’un VPN sont nombreux.

Les avantages et inconvénients d’un VPN

En premier lieu, un VPN vous protège contre l’espionnage en ligne et vous apporte un anonymat total en cachant votre trafic à votre Fournisseur d’Accès à Internet et en changeant votre adresse IP. Vous pouvez ainsi surfer sur la toile en toute confidentialité.

Avec un VPN, vous pouvez aussi contourner les géo-blocages sur Internet et profiter par exemple des catalogues des plateformes de streaming sans restrictions géographiques. Vous souhaitez regarder le dernier film Marvel ? Pas de problème. Avec votre VPN, passez par un serveur étatsunien et rendez-vous sur l’application Disney+ dont le catalogue est bien plus riche aux USA qu’en France.

Autre avantage d’un VPN : la simplicité d’utilisation. Le fonctionnement d’un VPN peut paraître difficile à comprendre pour certains, mais pas de panique. Tout un chacun peut en utiliser un. La plupart des offres proposent en effet une application très simple sur laquelle il suffit de se connecter et de choisir un serveur dans un pays du monde.

Enfin, en fonction du VPN choisi, vous pouvez également profiter d’une sécurité optimale lorsque vous naviguez sur la toile. Plusieurs VPN proposent des services comme une protection contre les logiciels malveillants, un gestionnaire de mots de passe, un cloud sécurisé, etc. Le VPN vous aide ainsi à protéger vos données.

Côté inconvénient, il est plus difficile de faire une liste claire. Tout dépend en effet de l’offre choisie. Certains VPN peuvent par exemple être très coûteux. D’autres peuvent ralentir votre connexion Internet à cause de serveurs instables. Mais bonne nouvelle : on a trouvé une offre qui vous permettra d’éviter ces inconvénients et de profiter surtout des avantages !

L’offre NordVPN à -68% avec 3 mois gratuits pour le Black Friday

Voir l’offre NordVPN

Pour célébrer l’arrivée du Black Friday, NordVPN vous propose en effet une offre exceptionnelle : une réduction de -68% sur l’abonnement 2 ans + 3 mois gratuits. En profitant de l’offre, vous ne payez ainsi rien pendant les 3 premiers mois et l’abonnement vous coûte ensuite seulement 3,69€/mois, soit presque rien !

En prime, l’offre vous permet de profiter d’un VPN sécurisé et rapide qui ne ralentit pas votre connexion Internet, mais aussi de nombreuses autres prestations pour renforcer encore plus votre sécurité et votre anonymat en ligne :

Un bloqueur de publicité et de tracker

Une protection contre les malware

Un manager de mot de passe

1To de stockage dans un cloud sécurisé

Un scanner de violation de données

Voir les services proposés avec NordVPN

Cet article est une publication sponsorisée proposée par NordVPN.