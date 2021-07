Qui est Kang le Conquérant, nouveau méchant du MCU dévoilé dans Loki ?

Kang le Conquérant a été amené dans Loki – Crédit : Marvel Studios

Après dix ans de teasing, les Avengers ont finalement terrassé Thanos dans Endgame, dont la scène a eu droit à une version rétrogaming. Il s’agit désormais pour le Marvel Cinematic Universe (MCU) de trouver son nouveau grand méchant. Un méchant révélé dans le final de Loki, dont le baiser a dégoûté certains spectateurs. La nouvelle menace pesant sur l’univers ? Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors. Mais qui est ce mystérieux super-vilain bien connu des amateurs de comics Marvel ? Retour sur le fer de lance du Marvel Cinematic Multiverse !

Kang le Conquérant souhaite mettre la main sur le multivers

Kang le Conquérant a été révélé dans le final de la série Disney+. Surnommé « Celui qui reste », « Celui qui demeure », le personnage semble prêt à mettre la main sur l’ensemble du Marvel Multiverse. Si son apparition n’est que rapide, elle donne le point de départ d’une nouvelle menace planant sur les Avengers. Sans doute encore plus grande que Thanos, pourtant redoutable. Kang le Conquérant existe en plusieurs versions, comme Loki dans la série éponyme. Il s’agit avant tout d’un paradoxe, bloqué dans le passé et le futur.

Dans les comics, Kang le Conquérant est un scientifique du 31ème siècle. Le super-vilain voyage à différents points dans le temps pour affirmer son autorité en utilisant plusieurs personnalités. Ce dernier va notamment défier les Avengers lors d’un combat. Il est le descendant de Reed Richards des Quatre Fantastiques et utilise une technologie de voyage dans le temps développée par Docteur Fatalis. Plusieurs variants de Kang le Conquérant existent.

Lorsqu’il est un vieil homme, Kang le Conquérant cesse les combats, devenant un sage des lignes temporelles. Il est alors recruté par des extraterrestres appelés les Gardiens du Temps pour veiller sur le multivers en tant qu’Immortus. Sous cette identité, il aidera même les Avengers à… vaincre Kang lui-même. Son objectif est d’empêcher toutes les versions de lui-même d’étendre leur soif de domination.

Que signifie la présence de Kang le Conquérant dans le MCU ?

La présence de Kang le Conquérant lance le multivers – Crédit : Marvel

La présence de Kang le Conquérant dans le MCU confirme donc l’existence du multivers. Une existence déjà devinée par les fans avec WandaVision et l’officialisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le personnage représente donc une grande menace pour les Avengers et pourrait faire passer Thanos pour un petit joueur. Car avec plusieurs variants, Kang le Conquérant ne cesse jamais d’exister. Il s’agit d’un combat d’un autre niveau.

Jonathan Majors, l’interprète de Kang le Conquérant dans Loki, n’aura donc pas la même apparence dans toutes les productions à venir. Le super-vilain peut apparaître sous différentes formes dans Spider-Man, X-Men, Les Quatre Fantastiques, Ant-Man… Le potentiel du personnage est infini ! Reste à savoir ce que Marvel Studios va en faire.

Source : ComicBook