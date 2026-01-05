Rainbow Six Siege : de nouvelles perturbations affectent les services en ligne

Rainbow Six Siege : une nouvelle instabilité inquiète la communauté

Une nouvelle perturbation affecte actuellement Rainbow Six Siege, suscitant des interrogations au sein de la communauté. Depuis plusieurs heures, des dysfonctionnements touchent différents services du jeu, laissant penser à un incident technique d’ampleur, voire à un problème de sécurité.

D’après la page officielle de suivi des services d’Ubisoft, la connectivité est partiellement dégradée sur l’ensemble des plateformes. Plusieurs fonctionnalités essentielles sont concernées, notamment l’authentification des comptes, l’accès à la boutique en jeu et le système de matchmaking. Ces problèmes empêchent certains joueurs de se connecter et de lancer des parties normalement.

De nombreux témoignages ont émergé sur les réseaux sociaux

Des joueurs indiquent avoir reçu des messages inhabituels signalant des sanctions, avec des chiffres manifestement incohérents, tels que des suspensions de plusieurs dizaines de jours et des volumes de signalements irréalistes. D’autres utilisateurs rapportent avoir été déconnectés du jeu, sans notification particulière.

À ce stade, aucune confirmation officielle ne permet de déterminer si ces incidents sont le résultat d’une attaque ciblée ou d’un dysfonctionnement interne. L’origine exacte du problème reste incertaine, tout comme l’identité d’éventuels responsables. Néanmoins, la nature des messages signalés par les joueurs suggère une possible interférence avec les systèmes du jeu.

Les incidents se multiplient

La situation semble toutefois moins grave que celle survenue les 27 et 28 décembre, période durant laquelle Ubisoft avait pris la décision de mettre entièrement Rainbow Six Siege hors ligne à la suite d’un incident majeur. Bien que les services aient été rétablis depuis, la survenue d’un nouvel épisode de perturbations, seulement une semaine plus tard, soulève des inquiétudes quant à la stabilité et à la sécurité de l’infrastructure.

Lors du rétablissement du service fin décembre, Ubisoft avait indiqué, via une communication publiée sur X, que les investigations et les correctifs se poursuivraient pendant plusieurs semaines. Les événements actuels laissent penser que certaines vulnérabilités pourraient ne pas avoir été entièrement identifiées ou corrigées.

À l’heure actuelle, aucune communication officielle n’a été publiée par Ubisoft ou par les comptes dédiés à Rainbow Six Siege concernant ces nouveaux incidents. Des demandes d’information ont été adressées à l’éditeur afin de clarifier la situation, déterminer s’il s’agit d’une nouvelle attaque et connaître les mesures envisagées.

Source : Gizmodo