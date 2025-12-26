2026 s’annonce explosive : toutes les grosses sorties jeux vidéo désormais datées

Après une longue période de flou et de rumeurs, l’industrie du jeu vidéo a enfin levé le voile sur ce qui nous attend en 2026.

Après des mois d’attente, l’année gaming 2026 prend forme

Longtemps figée par l’ombre écrasante de GTA 6, l’année prochaine se dévoile désormais comme l’une des plus chargées de la décennie. Grâce aux annonces massives des Game Awards 2025, les éditeurs ont cessé de jouer la prudence et le calendrier s’est soudainement rempli de dates concrètes, parfois très proches les unes des autres.

2026 pourrait être l’année la plus dense du jeu vidéo

Dès janvier, la Switch 2 donne le ton avec Animal Crossing: New Horizons, qui revient dans une version améliorée le 15 janvier. La résolution 4K, le multijoueur étendu et de nouvelles fonctionnalités accompagnent une mise à jour gratuite pour la Switch actuelle. La fin du mois est dominée par l’action-RPG avec Code Vein II (30 janvier) et Riot Games lance officiellement 2XKO, son jeu de combat free-to-play en équipe.

Février s’annonce intense. Nioh 3 arrive le 6 février avec ses combats ultra-techniques et son alternance samouraï/ninja, suivi de Mario Tennis Fever le 10 février. Capcom frappe fort le 27 février avec Resident Evil Requiem, qui renoue avec le survival-horror pur dans les ruines de Raccoon City, tout en ramenant Leon Kennedy sur le devant de la scène.

Mars change de registre avec Pokémon Pokopia (5 mars), une simulation de vie paisible où les combats laissent place à la construction et à l’exploration. Quelques semaines plus tard, Crimson Desert (19 mars) promet une expérience action-RPG ambitieuse en monde ouvert, souvent comparée à Elden Ring.

Le printemps est largement dominé par Capcom et Blizzard. Pragmata débarque le 24 avril avec sa science-fiction froide et expérimentale, tandis que Diablo IV: Lord of Hatred (28 avril) conclut la saga de Méphisto avec de nouvelles classes et un endgame revisité. Saros, le nouveau TPS de Housemarque, arrive le 30 avril, accompagné du jeu de combat Invincible VS.

En mai, LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir (29 mai) réinvente la formule LEGO avec un monde ouvert inspiré d’Arkham. À l’automne, Phantom Blade Zero (9 septembre) mise sur des combats martiaux spectaculaires et une esthétique sombre.

D’autres projets majeurs sont prévus sans date précise, comme Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake du tout premier épisode, et Star Wars: Galactic Racers, un jeu de course arcade galactique.

En toile de fond, GTA 6, toujours fixé au 19 novembre 2026, pousse tous ces titres à se concentrer sur les premiers mois de l’année. Le premier semestre sera donc surchargé et l’année 2026 s’annonce implacable pour les joueurs… comme pour leur temps libre.