Razer lance des protège-doigts antidérapants pour les joueurs mobiles

Razer ne cesse d’innover sa gamme de produits « for gamers, by gamers ». Après les chewing-gums qui boostent le temps de réaction et la concentration des joueurs et la peluche Sneki Snek pour protéger les forêts dans le monde, voici les protège-doigts officiellement appelés Razer gaming finger sleeves.

Les protège-doigts pour les joueurs mobiles – Crédit : Razer

Cet accessoire est dédié aux joueurs mobiles qui jouent sur l’écran tactile d’un smartphone ou d’une tablette. En plus d’être antidérapants, les protège-doigts sont censés améliorer la visée et le contrôle. Comme Razer les décrit, « nos protège-doigts respirants gardent vos doigts au frais dans le feu de l’action, pour que vous ayez toujours une emprise sur le jeu ».

La paire de protège-doits Razer coûtent 11,99 €

Les gaming finger sleeves sont tissés avec de la fibre d’argent hautement conductrice. L’objectif est d’offrir au joueur une expérience de jeu intuitive avec une sensibilité accrue. Les protège-doigts sont déjà disponibles en ligne sur la boutique Razer. Ils sont vendus à 11,99 € la paire. Il n’y a cependant pas de différentes tailles disponibles, mais seulement une taille universelle.

Bien entendu, les protège-doigts Razer sont lavables à la machine après une session intense de plusieurs heures de jeu. Ils sont composés de 35 % de tissu en fibre d’argent, de 60 % de nylon et de 5 % d’élasthanne. Ils mesurent 2,1 cm x 4,5 cm avec une épaisseur de 0,8 mm. Une seule couleur est disponible. Ils sont noirs avec la bordure, le logo et le nom de la marque qui sont en vert. On notera d’ailleurs l’absence de RGB par rapport au masque facial surnommé Projet Hazel qui est équipé d’un système LED Chroma.

Enfin, Razer est devenu bien plus qu’un constructeur de produits gaming high-tech. L’entreprise s’est largement diversifiée au cours des années. Elle propose désormais des accessoires « Style de vie ». On retrouve par exemple des tapis de sol, des pailles réutilisables, des pantoufles, des coussins, des masques de sommeil, des masques de protection, des lunettes, des gourdes, etc. Ces protège-doigts ne seront donc probablement pas parmi les produits les plus vendus de la boutique, mais ils viennent compléter la gamme de produits inédits Razer.

Source : The Verge